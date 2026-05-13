Unachi desmiente rumores de supuesta renuncia de su rectora Etelvina de Bonagas

La universidad no brindó mayores detalles sobre el origen de los rumores, pero reiteró que las labores académicas y administrativas continúan de forma regular.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) desmintió las informaciones que circulan en algunos medios sobre la supuesta renuncia de su rectora, Etelvina de Bonagas.

A través de un comunicado emitido por la Dirección de Relaciones Públicas de la universidad, la institución calificó como falsas las versiones relacionadas con la salida de la rectora y aseguró que la administración continúa trabajando con normalidad.

“Deseamos aclarar de manera categórica que dichas noticias son falsas”, señala el documento firmado por Juan Carlos Martínez, director de Relaciones Públicas de la Unachi.

La información que circuló en redes sociales se da en medio de la crisis institucional que atraviesa esta casa de estudios debido a la falta de presupuesto que podría poner en jaque su funcionamiento en los próximos meses.

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Recordemos que la figura de Bonagas ha estado envuelta en escándalo desde hace años debido a investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo de fondos, contratación de personal e incluso impulsó un proyecto de ley que le permitió reelegirse por tercer periodo consecutivo.

El comunicado agrega que la administración encabezada por Etelvina de Bonagas mantiene el desarrollo de los proyectos educativos “para asegurar el éxito y crecimiento de la universidad”.

La universidad no brindó mayores detalles sobre el origen de los rumores, pero reiteró que las labores académicas y administrativas continúan de forma regular.