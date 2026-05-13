Jamón navideño: IMA abre convocatoria para compra de piezas picnic con hueso a industria nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) abrió una convocatoria dirigida a la agroindustria procesadora de cerdo nacional para participar en la presentación de propuestas para la compra de jamón picnic con hueso nacional.

De acuerdo con el aviso oficial, el producto requerido deberá tener un peso promedio entre 8 y 10 libras y formará parte del programa Naviferias-Con Paso Firme, iniciativa que busca beneficiar simultáneamente a consumidores y productores nacionales.

La entidad detalló que las propuestas podrán ser entregadas del 18 al 20 de mayo de 2026.

Asimismo, el IMA informó que las empresas interesadas deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos por la institución, además de especificar claramente las cantidades ofertadas y los precios propuestos.

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El aviso también señala que los proveedores seleccionados deberán garantizar el abastecimiento de los puntos establecidos por la entidad.

Las propuestas deberán enviarse a los correos electrónicos habilitados por el IMA para este proceso de convocatoria.

La institución destacó que esta iniciativa busca fortalecer la producción nacional y garantizar el acceso de la población a productos alimenticios durante las Naviferias.