Gobierno impulsa modernización del Registro de Naves para atraer nuevas inversiones

Durante el encuentro, Mulino destacó la importancia de modernizar los servicios del Registro de Naves para garantizar una atención más rápida y eficiente a los actuales y futuros clientes.

Panamá/El fortalecimiento del Registro de Naves de Panamá mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la búsqueda de soluciones a factores externos que afectan la competitividad de la bandera panameña fueron los principales temas abordados por el presidente José Raúl Mulino durante una reunión celebrada este jueves en el Consulado General de Panamá en El Pireo, Grecia.

La actividad se desarrolló como parte de la visita de Estado que realiza el mandatario panameño a esa nación europea, considerada uno de los principales actores de la industria marítima mundial.

Durante el encuentro, Mulino destacó la importancia de modernizar los servicios del Registro de Naves para garantizar una atención más rápida y eficiente a los actuales y futuros clientes. Resaltó que Grecia cuenta con una de las flotas mercantes más grandes del mundo y que cerca de 500 embarcaciones griegas navegan actualmente bajo bandera panameña.

La reunión contó con la participación del canciller Javier Martínez-Acha; la embajadora y cónsul de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos; el director general de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; el director de Marina Mercante, Ramón Franco; además de representantes del Departamento de Operaciones de Gente de Mar y de Segumar.

Entre los temas analizados figuraron las estrategias para mantener la competitividad de la bandera panameña, atraer nuevas inversiones mediante el abanderamiento de buques y fortalecer la presencia de Panamá en el mercado marítimo griego.

Asimismo, se abordaron situaciones que impactan la operación de embarcaciones registradas bajo bandera panameña. En ese sentido, se planteó la necesidad de evaluar, al más alto nivel, distintas alternativas para evitar la retención de buques en China, una situación que afecta la competitividad del Registro de Naves y las operaciones de las embarcaciones que utilizan el pabellón nacional.

Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino; el exadministrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta; el exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino; y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría.