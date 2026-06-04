A$AP Rocky habla sobre el ataque en su residencia con Rihanna: 'Nos quitó mucha paz y felicidad'

La tranquilidad de una de las familias más reconocidas de la industria musical se vio alterada por un episodio que continúa generando repercusiones.

Casi tres meses después del ataque armado registrado en la residencia que comparten A$AP Rocky y Rihanna en Beverly Hills, el rapero estadounidense habló públicamente sobre las consecuencias emocionales que dejó el incidente y cómo afectó la vida cotidiana de su entorno familiar.

Durante una entrevista concedida a la revista VIBE, el artista abordó por primera vez el episodio ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando una mujer identificada por las autoridades como Ivanna Lisette Ortiz presuntamente disparó contra la propiedad mientras varios integrantes de la familia se encontraban dentro del complejo residencial.

Aunque ninguna persona resultó herida, el impacto psicológico del hecho continúa presente. Al recordar lo ocurrido, A$AP Rocky expresó la profunda preocupación que sintió al comprender que tanto él como sus seres queridos estuvieron expuestos a una situación de alto riesgo.

El músico describió el acontecimiento con una frase contundente: “Fue muy jodido”. Posteriormente añadió: “Alguien intentó hacer daño a mí y a mi familia”, dejando en evidencia la gravedad con la que vivió aquellos momentos.

Según los documentos presentados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, la acusada habría llegado a la residencia portando un rifle semiautomático estilo AR-15 y efectuado varios disparos contra la propiedad. En el lugar se encontraban Rihanna, Rocky, sus hijos, familiares cercanos y miembros del personal doméstico.

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Las autoridades sostienen que la magnitud del incidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. De acuerdo con la investigación, al menos diez personas habrían estado potencialmente expuestas a la trayectoria de los disparos. Asimismo, algunos proyectiles habrían impactado una vivienda vecina, lo que derivó en cargos adicionales contra la presunta responsable.

Para el intérprete de “Praise the Lord”, las secuelas del ataque no se limitan al momento del incidente. En la entrevista explicó cómo la experiencia modificó la sensación de seguridad que disfrutaban en su entorno privado. Al respecto manifestó: “El incidente nos quitó mucha paz y felicidad de poder simplemente ser libres”.

El artista también dejó claro que su prioridad actual es proteger el bienestar emocional de su familia y recuperar la normalidad que tenían antes de lo ocurrido. En ese sentido afirmó: “No quiero que me roben mi paz y mi alegría”.

Mientras tanto, diversas fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles sobre la reacción de Rihanna durante el ataque. Según información divulgada por People, la cantante escuchó las detonaciones, aunque inicialmente no comprendió con claridad qué estaba sucediendo dentro de la propiedad.

Una fuente citada por el medio aseguró: “Rihanna escuchó los disparos, pero al principio estaba confundida sobre lo que estaba ocurriendo”. La misma persona añadió que la artista “no entiende por qué alguien atacaría a su familia”, reflejando el desconcierto que generó el caso.

La investigación continúa avanzando en los tribunales de California. Ortiz enfrenta un complejo proceso judicial que incluye un cargo por intento de asesinato, diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos relacionados con disparos contra una vivienda o remolque habitado.

Durante una audiencia celebrada el pasado 25 de marzo ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, la acusada se declaró inocente de todas las imputaciones. Actualmente permanece detenida bajo una fianza fijada en 1,875 millones de dólares mientras avanza el proceso penal.

La defensa intentó obtener una reducción de la fianza argumentando aspectos relacionados con la situación económica de su representada. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el tribunal. También se plantearon cuestionamientos sobre la capacidad mental de Ortiz para enfrentar un juicio, aunque posteriormente un juez concluyó que no existían elementos suficientes para declararla legalmente incompetente.

Si finalmente es hallada culpable, la acusada podría enfrentar una condena de cadena perpetua. Mientras la causa judicial sigue su curso, A$AP Rocky y Rihanna intentan reconstruir la sensación de seguridad que, según el propio artista, quedó profundamente afectada tras una de las experiencias más difíciles que han enfrentado como familia.