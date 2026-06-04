Joven de 19 años da positivo a hantavirus tras contacto con trabajador fallecido en una finca de Montijo

Según detalló la funcionaria, el joven presenta una condición estable y recibe atención médica de manera ambulatoria, sin requerir hospitalización.

Veraguas/Las autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica en la provincia de Veraguas luego de confirmarse un segundo caso de hantavirus relacionado con una finca agropecuaria ubicada en el distrito de Montijo, donde recientemente se registró una defunción asociada a esta enfermedad.

Ante la situación, el Ministerio de Salud (Minsa) instaló una mesa de situación para analizar el comportamiento de la enfermedad en la provincia y coordinar las acciones de prevención y control.

Con este nuevo contagio, Veraguas acumula tres casos de hantavirus durante este año. Entre ellos figura el trabajador que falleció recientemente, un joven de 19 años y una mujer de 35 años.

La directora de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, explicó que el paciente de 19 años mantuvo contacto estrecho con el hombre fallecido residente de Ocú, ya que ambos laboraban en la misma finca agropecuaria ubicada en Montijo.

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Según detalló la funcionaria, el joven presenta una condición estable y recibe atención médica de manera ambulatoria, sin requerir hospitalización.

Las autoridades sanitarias señalaron que se han reforzado las acciones de vigilancia en las comunidades cercanas a las áreas afectadas, así como las labores de investigación epidemiológica para determinar posibles factores de riesgo asociados a los casos detectados.

De acuerdo con los registros oficiales, durante 2026 se han reportado nueve casos de hantavirus en el país y un fallecimiento relacionado con la enfermedad.

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Como parte de la respuesta sanitaria, el Minsa desarrolla una campaña informativa en Montijo y otras áreas de riesgo para orientar a la población sobre las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales donde existe mayor exposición a roedores, principales transmisores del virus.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantener limpios los alrededores de las viviendas, almacenar adecuadamente los alimentos y evitar el contacto con excretas de roedores, con el fin de reducir el riesgo de contagio.

Información de Ney Castillo

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