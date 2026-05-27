Minsa confirma muerte por hantavirus en paciente de Herrera y refuerza vigilancia epidemiológica

Autoridades de Salud reiteran medidas de prevención en áreas rurales y agrícolas ante el aumento de casos registrados este año

El Ministeri de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de un hombre de 42 años asociado a hantavirus y reforzó la vigilancia epidemiológica en las provincias centrales del país, donde se concentran las principales zonas endémicas de esta enfermedad.

De acuerdo con la entidad, el paciente era residente del distrito de Ocú, en la provincia de Herrera, y trabajaba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, lugar donde comenzó a presentar síntomas respiratorios.

El hombre fue atendido inicialmente en instalaciones hospitalarias de Ocú; sin embargo, debido al deterioro de su condición, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero y posteriormente al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus IgM.

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¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Las autoridades sanitarias reiteraron que en Panamá no se ha reportado transmisión de persona a persona y que el contagio ocurre principalmente por exposición al virus en áreas rurales o agrícolas.

Entre los síntomas asociados a esta enfermedad figuran:

Fiebre alta

Dolores musculares

Fatiga

Dificultad para respirar

Náuseas

Dolor abdominal

El Minsa recomendó acudir de inmediato a un centro médico ante cualquiera de estos síntomas y evitar la automedicación.

Medidas de prevención

Las autoridades de Salud insistieron en reforzar las medidas preventivas, especialmente en viviendas, depósitos y áreas de trabajo ubicadas en zonas endémicas.

Entre las principales recomendaciones están:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos

Mantener limpios los depósitos y alrededores de las viviendas

Ventilar espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos

Desinfectar superficies con solución de cloro antes de barrer o remover polvo

Zonas con mayor incidencia en Panamá

Según el Minsa, las áreas con más casos de hantavirus en el país se concentran en la región central.

Entre las zonas endémicas destacan:

Los Santos: Tonosí, Las Tablas y Guararé

Veraguas: Soná

Coclé: Aguadulce y Natá

Herrera: sectores cercanos a Chitré

Panamá Este: áreas focalizadas de Chepo

Casos acumulados en 2026

El Minsa informó que Panamá mantiene un acumulado de 16 casos de hantavirus en lo que va de 2026.

De esa cifra:

7 corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)

9 a Fiebre por Hantavirus (FH)

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener medidas de higiene y prevención para reducir el riesgo de contagio, especialmente durante labores agrícolas y en áreas rurales.