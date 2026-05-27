Guías turísticos podrán renovar carné desde sus provincias en primera convocatoria de la ATP

Como parte del proceso, los participantes deberán prepararse previamente con el Manual de Estudio oficial y posteriormente presentar un examen de conocimientos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) mantiene abierta, hasta el próximo jueves 11 de junio, la primera convocatoria nacional para la renovación y trámite de carnés de guías turísticos, una iniciativa que se desarrolla en todas las provincias del país y que busca modernizar y descentralizar este proceso administrativo.

La medida está dirigida tanto a guías turísticos que requieren renovar su acreditación como a nuevos aspirantes interesados en formalizarse para ejercer esta actividad de manera oficial dentro del sector turístico nacional.

Como parte del proceso, los participantes deberán prepararse previamente con el Manual de Estudio oficial y posteriormente presentar un examen de conocimientos. Quienes aprueben la evaluación serán notificados por correo electrónico para continuar con las siguientes etapas de acreditación.

Posteriormente, la ATP emitirá una nota dirigida al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con el fin de que cada aspirante pueda gestionar su aviso de operaciones como persona natural. Una vez completado este trámite, deberán presentar la documentación requerida para la emisión o renovación del carné.

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Requisitos para los aspirantes

Entre los requisitos establecidos se encuentran la presentación de un certificado vigente de primeros auxilios, emitido por entidades acreditadas; certificación de dominio de un idioma adicional al español; copia de cédula; formulario de inscripción; y documentos que acrediten experiencia laboral o formación en el área, en el caso de quienes ya ejercen como guías turísticos. También se exige copia del aviso de operación como guía de turismo.

El director de Inversiones Turísticas de la ATP, José Tigert, destacó que esta convocatoria representa un avance significativo para facilitar el acceso al proceso en todo el país.

“Por primera vez, los aspirantes y guías turísticos podrán realizar este proceso desde sus respectivas provincias, evitando trasladarse hasta la sede principal en la ciudad de Panamá”, señaló Tigert, quien agregó que el objetivo es fortalecer la profesionalización del sector.

Examen será el 15 de junio

La ATP informó que el examen nacional para guías turísticos se realizará el lunes 15 de junio de 2026, como parte de este nuevo proceso de evaluación y certificación.

La institución reiteró que esta iniciativa forma parte de sus esfuerzos para fortalecer el capital humano del sector turístico y consolidar a Panamá como un destino competitivo, sostenible y preparado para las exigencias del turismo internacional.