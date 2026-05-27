Panamá impulsa estudios pioneros sobre la nutria mesoamericana en cuencas del país

La investigación está liderada por dos jóvenes científicos panameños que realizan estudios en cuencas hidrográficas de las provincias de Veraguas y Herrera.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos jóvenes investigadores panameños desarrollan estudios pioneros sobre la nutria mesoamericana (Lontra annectens) en cuencas hidrográficas de las provincias centrales, con el objetivo de generar los primeros datos ecológicos de esta especie en el país.

La investigación cuenta con el acompañamiento científico de la Estación Científica Coiba AIP y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer el conocimiento y la conservación de la biodiversidad acuática en Panamá.

Estudios en Veraguas y Herrera

La investigación está liderada por dos jóvenes científicos panameños. La estudiante Gabriela Quintana, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), desarrolla su trabajo en la cuenca alta del río Santa María, en la provincia de Veraguas, donde analiza la abundancia y distribución de la especie.

Por su parte, Ángel Pérez, de la Universidad de Panamá sede Azuero, realiza estudios en la cuenca media del río La Villa, en Herrera, enfocados en la dieta de la nutria mesoamericana.

Ambos proyectos incluyen además un componente de percepción comunitaria, con el fin de conocer la relación de las poblaciones locales con esta especie y su entorno.

Apoyo científico internacional

Los estudios reciben asesoramiento del Dr. Eric E. Flores, investigador de la Estación Científica Coiba AIP, y del Dr. Pablo Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que fortalece el enfoque científico y comparativo del proyecto.

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Los resultados permitirán generar información clave sobre las poblaciones de nutrias en las provincias centrales, insumo fundamental para el diseño de futuras estrategias de conservación a nivel nacional.

Importancia ecológica y estado de conservación

La nutria cumple un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos, ya que contribuye al equilibrio de las poblaciones de peces y otros organismos, además de ser un indicador de la salud de ríos y humedales.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), varias especies de nutria enfrentan amenazas significativas, aunque la nutria mesoamericana aún no ha sido evaluada completamente debido a su reciente clasificación como especie.

Factores como la deforestación, la caza, el comercio ilegal y la contaminación de los ecosistemas acuáticos representan riesgos para su conservación.

Conmemoración del Día Internacional de la Nutria

El estudio coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Nutria, celebrado cada 27 de mayo, una fecha orientada a generar conciencia sobre la protección de esta especie a nivel global.

La iniciativa es impulsada por organizaciones internacionales de conservación, con las que los investigadores panameños y sus asesores mantienen colaboración activa.