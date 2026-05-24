Pipeline Road vuelve a la vida: restauran sendero clave para el ecoturismo en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Uno de los senderos de observación de aves más importantes de América Latina, el Pipeline Road o Camino del Oleoducto, en el Parque Nacional Soberanía, fue rehabilitado por el Ministerio de Ambiente tras los daños provocados por las lluvias del año pasado, devolviendo el acceso a uno de los destinos naturales más visitados del país.

La intervención incluyó la reconstrucción del primer puente de acceso sobre el río Juan Grande, que había colapsado, así como la reparación de la calzada y la instalación de barandales de seguridad para peatones. Además, se realizaron labores de limpieza y adecuación del camino con el apoyo de la organización comunitaria Oleoducto Volunteer Services (OVS).

Los trabajos abarcaron también la rehabilitación de tramos del acceso principal de aproximadamente dos kilómetros hasta la entrada del parque y 1.7 kilómetros del propio sendero, incluyendo puentes sobre los ríos Frijolito, Seda y Frijol. En este último, se construyó una nueva estructura, aunque aún está pendiente la colocación de la superficie de rodadura.

Entre las mejoras adicionales se destacan la construcción de cunetas, nueve alcantarillas con tuberías y cabezales, así como la colocación de grava para optimizar el drenaje y la seguridad de los visitantes.

El Pipeline Road es considerado uno de los puntos más importantes de observación de aves en Panamá y en el continente americano, recibiendo más de 9,500 visitantes al año, entre turistas nacionales, extranjeros, científicos y observadores de aves de instituciones como la Universidad de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó la importancia del proyecto al señalar que este sendero es “un ícono mundial que vuelve a estar al servicio de los panameños y visitantes”, resaltando su valor para la ciencia, la educación ambiental y el ecoturismo.

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El acceso al sendero será únicamente a pie, en horario de 6:30 a.m. a 4:00 p.m., quedando prohibido el ingreso de vehículos, salvo aquellos autorizados para fines científicos o de mantenimiento.

Estas obras forman parte de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contempla mejoras en varios parques nacionales del país, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, la conservación y la experiencia de los visitantes.

El Parque Nacional Soberanía, creado en 1980 y con más de 19,500 hectáreas de extensión, es una zona estratégica para la protección de la cuenca del Canal de Panamá y alberga una rica biodiversidad que incluye especies como monos aulladores, perezosos, tucanes, águilas y jaguares, entre otras.