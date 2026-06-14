Incendio tras un choque vehicular deja 10 muertos en Ecuador

Los bomberos locales llevaron a cabo labores de extinción de las llamas. La persona herida fue atendida en un centro médico de la zona.

Quito, Ecuador/Al menos 10 personas murieron y una más resultó herida en un incendio vehicular generado por un accidente de tránsito el domingo en el suroeste de Ecuador, informaron las autoridades.

Un camión de carga chocó en la madrugada contra un vehículo particular en una carretera de la provincia costera de Santa Elena, según informó en la red social X el organismo estatal de atención de emergencias ECU-911.

Después del impacto, el camión quedó volcado sobre la carretera y se incendió poco después.

Imágenes compartidas por las autoridades de tránsito muestran las llamas y una enorme humareda saliendo de la cabina del vehículo.

Las autoridades habían informado inicialmente sobre cuatro muertos, pero el balance ascendió a 10 durante la mañana.

Los bomberos locales llevaron a cabo labores de extinción de las llamas. La persona herida fue atendida en un centro médico de la zona.