Gente TVN fortalece su compromiso social con jornada deportiva inclusiva

Durante la jornada, periodistas, productores, camarógrafos y colaboradores de distintas áreas de TVN Media compartieron con los participantes en actividades recreativas y deportivas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las pantallas, los estudios y las salas de redacción quedaron por unas horas en segundo plano. Colaboradores de TVN Media participaron este sábado en una jornada de voluntariado junto a niños y jóvenes beneficiarios de la Fundación Deporte Cambia Vidas (Fundecavi), en una actividad enfocada en la inclusión, la convivencia y el deporte.

La iniciativa reunió a más de 60 participantes, entre niños en situación de vulnerabilidad social y jóvenes con discapacidades motoras e intelectuales, quienes compartieron una tarde de juegos y actividades inspiradas en el ambiente futbolístico que vive el país con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Estamos muy contentos, sobre todo de participar con nuestro héroe Carlos Rodríguez y la fundación que participó el año pasado en Héroes por Panamá. Nuestra relación con los héroes siempre les digo que es para siempre", expresó Luis Mouynes, gerente general de TVN Media.

Por su parte, Carlos Rodríguez, director general de Fundecavi, explicó que la organización trabaja utilizando el deporte como herramienta de transformación social.

"Fundación Deporte Cambia Vidas se dedica a transformar vidas mediante el deporte. Trabajamos con niños de riesgo social en extrema pobreza y con niños con discapacidades, ya sean motoras o intelectuales", señaló.

La actividad también contó con el respaldo de otras organizaciones dedicadas a la inclusión. Sandra Bolt de Brea, subdirectora del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), destacó la respuesta obtenida por la convocatoria.

"Creo que el llamado del voluntariado ha sido efectivo. Aquí vemos la cantidad de personas que están y todos dispuestos a trabajar por un deporte inclusivo", manifestó.

Mientras tanto, Miriam Meléndez, directora de la Fundación Ángeles Valientes, resaltó la importancia de crear espacios que permitan la integración de los jóvenes.

"Fundación Ángeles Valientes se ha unido a la iniciativa de Fundecavi de tener estos espacios para nuestros chicos, espacios sin barreras donde ellos pueden socializar", comentó.

Durante la jornada, periodistas, productores, camarógrafos y colaboradores de distintas áreas de TVN Media compartieron con los participantes en actividades recreativas y deportivas.

"Es una oportunidad de hacer una pausa de esa efervescencia que vivimos todos los días buscando las noticias y las informaciones", indicó Massiel Arosemena, gerente de Noticias.

Para Johana Abadía, de TVN Media, la experiencia permitió fortalecer los lazos con los jóvenes participantes.

"Es un momento para compartir con los niños, enseñarles y disfrutar. Creo que más que ellos, también vamos a disfrutar nosotros de estar con ellos y ayudarlos a pasar una tarde de mundial", expresó.

Entre risas, juegos y goles, los participantes también enviaron mensajes de apoyo a la Selección de Panamá que compite en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de ellos fue Joshua Lombardo, quien no dudó en animar al equipo nacional con un entusiasta: "¡Saludos! ¡Gol!".

La jornada concluyó con partidos amistosos, actividades recreativas y el entusiasmo de quienes encontraron en el deporte una oportunidad para compartir, integrarse y derribar barreras.