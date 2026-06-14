Clima en Panamá: Aguaceros con actividad eléctrica en varias provincias

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este domingo 14 de junio de 2026 se espera una atmósfera inestable debido a la vaguada monzónica sobre el Pacífico, al norte de Panamá y la parte Caribe de Colombia, así como por sistemas de bajas presiones y ondas tropicales, lo que generará condiciones propias de la temporada lluviosa en todo el país.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados con eventos lluviosos en sectores de Colón, norte de Veraguas, las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, y en Bocas del Toro. Para la tarde y la noche se esperan nublados con lluvias ligeras intermitentes, así como episodios de aguaceros con actividad eléctrica en los mismos sectores: Colón, norte de Veraguas, Guna Yala, Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

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En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se esperan cielos parcialmente nublados con eventos lluviosos aislados en sectores del Golfo de Panamá, sur de Veraguas y la península de Azuero. Para la tarde y la noche se prevén episodios nubosos con aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste, Este y Darién; también en las Tierras Altas de Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé, así como sobre las cordilleras de Coclé, sur de Veraguas y de Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14°C y 20°C, mientras que las máximas rondarán desde 26°C hasta 32°C. En cuanto al viento, en el Caribe se esperan flujos del noroestede durante la mañana con velocidades de 0 a 3 km/h, cambiando a noroeste en la tarde y noche con velocidades de 9 a 15 km/h. Para el Pacífico se mantienen flujos del noroeste en la mañana de 7 a 11 km/h, cambiando a sur con velocidades de 7 km/h para la tarde y noche.

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Las condiciones marítimas serán favorables para las actividades en ambos litorales. En el Caribe se esperan olas de hasta 1.51 metros con periodos no mayores a 10 segundos. En el Pacífico, olas de hasta 1.21 metros con periodos de 16 segundos.

Finalmente, el Imhpa advierte que los índices de radiación UV-B serán desde moderados a muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante la exposición solar prolongada.