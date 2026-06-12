Fenómeno de El Niño ya es oficial a nivel internacional y Panamá enfrenta sus efectos

Las autoridades aclaran que la presencia de El Niño no significa que desaparecerán completamente las lluvias, sino que se espera una disminución significativa.

Ciudad de Panamá/El fenómeno de El Niño fue declarado oficialmente a nivel internacional, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmara el inicio de este evento climático, que podría convertirse en uno de los más intensos de las últimas décadas.

De acuerdo con los pronósticos, existe un 63% de probabilidad de que este fenómeno alcance una intensidad histórica, mientras que en Panamá sus efectos comenzaron a sentirse desde mayo pasado.

”Nosotros como Instituto, que monitoreamos las variables meteorológicas del país, a través de nuestras estaciones, a lo largo y ancho, estamos diciéndole a los sectores que se van a ver afectados y aún se está en el proceso de maduración del fenómeno del Niño”, indicó Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Imhpa.

Entre las principales consecuencias previstas se encuentran el aumento de las temperaturas, con registros que podrían alcanzar hasta los 45º C, además de una marcada reducción en las precipitaciones.

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“Si normalmente en el área metropolitana, la temperatura máxima es de 35 grados podemos llegar a los 38 grados con humedad relativa alta, nos da una sensación términa muy importante de 42ºC pudiendo llegar inclusive a los 45ºC”, explicó.

Las autoridades aclaran que la presencia de El Niño no significa que desaparecerán completamente las lluvias, sino que se espera una disminución significativa de estas, lo que podría generar impactos en diferentes sectores del país.

Uno de los sectores que podría verse más afectado es el agrícola, debido a la posible reducción de agua disponible para los cultivos y actividades productivas.

Desde el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) indicaron que ya se han realizado reuniones con representantes del sector agropecuario, con el objetivo de establecer medidas que permitan reducir los efectos del fenómeno.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y recomiendan a la población mantenerse informada ante los posibles escenarios derivados de este evento.

Con información de Jessica Román