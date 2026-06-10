Instituto de Meteorología advierte disminución de lluvias de hasta 20% por fenómeno de El Niño

El mayor nivel de preocupación se concentra hacia finales de año. Según los análisis meteorológicos, el fenómeno podría alcanzar su máxima intensidad entre octubre, noviembre y diciembre.

Azuero/Azuero se mantiene entre las regiones más vulnerables ante los efectos de El Niño, un fenómeno que ya se manifiesta en Panamá y que podría provocar una reducción de entre 15% y 20% en las lluvias entre junio a agosto, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), una situación que mantiene en alerta a productores, ganaderos y autoridades.

La advertencia fue realizada por la directora del Imhpa, Luz Graciela Morales de Calzadilla, durante una reunión técnica celebrada en la provincia de Herrera para evaluar los posibles efectos del fenómeno climático en la región de Azuero y el resto del país.

Estamos en la región de Azuero compartiendo información de las posibles afectaciones de El Niño en la región. Lo que conversamos con ellos es que el fenómeno de El Niño es una realidad, ya está”, manifestó la funcionaria.

De acuerdo con los pronósticos del Imhpa, junio, julio y agosto podrían registrar precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte del Pacífico panameño, una condición que podría afectar principalmente a las actividades agropecuarias.

Morales explicó que una disminución de lluvias no significa la ausencia total de precipitaciones, sino una reducción en los acumulados habituales.

Cuando nosotros decimos disminución de las lluvias no es que no va a llover; habrá menos precipitaciones y afectará a los productores”, precisó.

La directora del Imhpa señaló que las proyecciones actuales apuntan a una reducción de las lluvias de entre 15% y 20% en la región del Pacífico durante los próximos tres meses.

No obstante, el mayor nivel de preocupación se concentra hacia finales de año. Según los análisis meteorológicos, el fenómeno podría alcanzar su máxima intensidad entre octubre, noviembre y diciembre, meses en los que históricamente se registran importantes acumulados de lluvia en el país.

Las autoridades advirtieron que la región de Azuero podría figurar entre las más impactadas por los efectos de El Niño, aunque sus repercusiones también podrían extenderse a otras provincias.

Morales indicó que el comportamiento definitivo del fenómeno dependerá de la evolución del calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, factor que influye directamente en su intensidad.

Ante este escenario, el Imhpa mantiene reuniones con productores, ganaderos, autoridades locales y representantes de distintos sectores económicos para preparar medidas de mitigación y adaptación.

La entidad también ha compartido información con los sectores agrícola, pecuario y turístico, considerados algunos de los más vulnerables ante una reducción prolongada de las precipitaciones.

Las autoridades meteorológicas reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los próximos informes, ya que la evolución de El Niño durante los próximos meses será determinante para las condiciones climáticas que enfrentará el país entre finales de 2026 y parte de 2027.

Con información de Eduardo Javier Vega