Museo del Canal abrió sus puertas para conmemorar 112 años de la vía interoceánica

Panameños y extranjeros acudieron al Museo del Canal, en el Casco Antiguo, durante una jornada de puertas abiertas organizada para conmemorar los 112 años de operaciones de la vía interoceánica.

Ciudad de Panamá/Familias, estudiantes y turistas recorrieron las exposiciones sobre la construcción del Canal, sus protagonistas y las transformaciones que produjo en Panamá y el mundo.

Panameños y extranjeros acudieron al Museo del Canal, en el Casco Antiguo, durante una jornada de puertas abiertas organizada para conmemorar los 112 años de operaciones de la vía interoceánica.

Desde las 9:00 a.m., el museo recibió a familias, estudiantes y visitantes interesados en conocer el legado del Canal de Panamá, sus protagonistas y su impacto en la construcción de la nación.

Entre los asistentes había grupos estudiantiles procedentes de diferentes regiones del país. Algunos llegaron desde la provincia de Chiriquí y, además de conocer el museo por primera vez, realizaban su primera visita a la ciudad de Panamá.

“Esta es la primera vez que visito el museo de Casco Antiguo. Es muy bonito y todas las antigüedades que están aquí son muy impresionantes”, expresó uno de los estudiantes.

Los visitantes recorrieron las salas permanentes y temporales, que presentan la historia del istmo desde la época precolombina, los caminos coloniales y los intentos franceses por construir un canal, hasta las obras desarrolladas por Estados Unidos, los Tratados Torrijos-Carter, la recuperación de la soberanía y la ampliación de la vía.

“El Museo del Canal no solamente se centra en el Canal de Panamá, sino que abarcamos la historia de nuestro istmo y de nuestro país desde la época de surgimiento del istmo, pasando por diferentes etapas, y terminamos en la ampliación del Canal de Panamá”, explicó un representante del museo.

La institución cuenta con 11 salas de exposiciones permanentes y temporales, apoyadas con recursos tecnológicos. Anualmente recibe entre 8,000 y 10,000 visitantes.

El Canal de Panamá inició operaciones el 15 de agosto de 1914 y conmemoró este año su aniversario número 112.

Con información de Heellen Concepción.