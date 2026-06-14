Mundial 2026 Australia 2-0 Turquía | Resumen y goles Grupo D

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 Australia 2-0 Turquía | Resumen y goles Grupo D / FIFA
FIFA
14 de junio 2026 - 09:39

Panamá/La selección de Australia derrotó por 2-0 a Turquía en partido del Grupo D del Mundial de Norteamérica, este sábado en el Estadio de Vancouver, en Canadá.

Con dos zarpazos, uno en cada periodo, de Nestory Irankunda (27') y Connor Metcalfe (75'), los Socceroos acabaron con la resistencia del equipo dirigido por el italiano Vincenzo Montella y liderado en la cancha por la joven estrella del Real Madrid Arda Güler.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 Australia Turquía goles resumen
Si te lo perdiste
Lo último
stats