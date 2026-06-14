Panamá/La selección de Australia derrotó por 2-0 a Turquía en partido del Grupo D del Mundial de Norteamérica, este sábado en el Estadio de Vancouver, en Canadá.

Con dos zarpazos, uno en cada periodo, de Nestory Irankunda (27') y Connor Metcalfe (75'), los Socceroos acabaron con la resistencia del equipo dirigido por el italiano Vincenzo Montella y liderado en la cancha por la joven estrella del Real Madrid Arda Güler.