Decomisan 333 paquetes de presunta droga

El operativo se realizó durante la inspección a un camión que transitaba desde la provincia de Herrera con destino a David.

Guabalá/En el Puesto de Control Integral de Guabalá, agentes de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público lograron el decomiso de 333 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita, así como la aprehensión de dos ciudadanos.

El operativo se realizó durante la inspección a un camión que transitaba desde la provincia de Herrera con destino a David, Chiriquí. Los ocupantes del vehículo manifestaron que transportaban maíz, pero al revisar la carga, las autoridades detectaron irregularidades en 17 sacos.

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Dentro de esos sacos se encontró la presunta droga, además de dos teléfonos celulares y la suma de B/. 150.00 en efectivo. Los dos aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Las investigaciones continúan por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos relacionados con drogas.