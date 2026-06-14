Alerta en el Caribe panameño por aumento de oleajes y fuertes vientos

Ante este panorama marítimo, el Sinaproc ha instado a la ciudadanía a seguir de manera estricta una serie de medidas de seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un aviso de prevención ante el incremento significativo del oleaje y los períodos de olas en todo el litoral del Caribe panameño. La medida se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo martes 16 de junio de 2026.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se espera un aumento en la altura de las olas, afectando las costas de las regiones occidental, central y oriental del Caribe.

Las autoridades advirtieron que las condiciones más críticas se registrarán en los sectores occidental y oriental, donde las olas podrían alcanzar alturas de hasta 2.3 metros, con períodos de frecuencia de hasta 11 segundos. Este escenario representa un riesgo potencial, por lo que se pide extremar la precaución a bañistas y tripulantes de embarcaciones livianas y artesanales.

Zonas bajo vigilancia extrema

El reporte oficial detalla las áreas que se encuentran bajo monitoreo constante:

Caribe Occidental: Norte de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

Norte de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. Caribe Central: Colón Costa Abajo y la Región Central.

Colón Costa Abajo y la Región Central. Caribe Oriental: Comarca Guna Yala y Colón Costa Arriba.

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Recomendaciones a la población

Ante este panorama marítimo, el Sinaproc ha instado a la ciudadanía a seguir de manera estricta las siguientes medidas de seguridad:

Evitar conductas de riesgo: Extremar la seguridad en playas, zonas costeras y al realizar actividades marítimas. Protección de vulnerables: Mantener una vigilancia estricta y permanente sobre niños y personas vulnerables en las regiones costeras. Navegación segura: A los operadores de embarcaciones artesanales y de pequeño calado se les exige navegar con máxima precaución y utilizar obligatoriamente los equipos de seguridad correspondientes. Canales oficiales: Atender los llamados de los cuerpos de emergencia y mantenerse informados exclusivamente a través de las cuentas oficiales del Imhpa y Sinaproc.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la población puede comunicarse de forma inmediata a las líneas telefónicas 520-4426, 911 o al 6998-4809.