San Miguelito | Concejales respaldan toque de queda en cuatro corregimientos

La restricción temporal de movilidad se aplica en Belisario Frías, Arnulfo Arias, Belisario Porras y Omar Torrijos, señalados como los corregimientos con mayor incidencia delictiva.

San Miguelito/Concejales de San Miguelito respaldaron la implementación del toque de queda en cuatro corregimientos del distrito, tras señalar que la aplicación anterior de esta medida dejó resultados positivos y no registró hechos violentos en las zonas intervenidas.

La restricción temporal de movilidad se aplica en Belisario Frías, Arnulfo Arias, Belisario Porras y Omar Torrijos, señalados como los corregimientos con mayor incidencia delictiva.

Uno de los concejales explicó que la inclusión de Omar Torrijos responde a una solicitud de la Policía Nacional, sustentada en las estadísticas de criminalidad del distrito.

“En la ocasión anterior funcionó; de hecho, se reportaron cero incidentes, sobre todo hechos violentos, en los corregimientos donde fue instaurada la restricción temporal de movilidad. Así que hubo un éxito absoluto”, manifestó.

Sin embargo, los representantes municipales reconocieron que el toque de queda no constituye por sí solo una solución permanente y que debe estar acompañado de acciones integrales con las comunidades y de la colaboración de los vecinos, especialmente para evitar que menores de edad permanezcan en las calles durante las horas restringidas.

Otro concejal sostuvo que Belisario Porras figura constantemente en casos de violencia y balaceras, por lo que consideró positiva la medida. Agregó que durante la primera noche fueron aprehendidas 49 personas.

“Hay muchos jóvenes que no tienen que estar en la noche en la calle. Entonces, una medida como esta, que es un toque de queda, lo que hace es que los recoge”, expresó.

El toque de queda rige de lunes a jueves, desde las 11:00 p.m. hasta las 3:00 a.m., mientras que los fines de semana se aplica de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.