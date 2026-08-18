Toque de queda en San Miguelito: 49 retenidos en el balance de la primera noche

El subcomisionado Omar Del Cid detalló el alcance de la Operación Enfoque Distrito, las multas de hasta $500 y la radiografía de la inseguridad en los cuatro corregimientos intervenidos.

San Miguelito/El toque de queda en San Miguelito arrojó sus primeras cifras tras la primera noche de restricción. El subcomisionado Omar Del Cid, de la Policía Nacional, informó que la Operación Enfoque Distrito resultó en la retención de 49 personas que circulaban por las vías públicas entre las 11:00 p.m. y las 3:00 a.m., horario establecido en el decreto alcaldicio.

De los aprehendidos por toque de queda, la mayoría son jóvenes entre 20 y 30 años, aunque también se registró la detención de dos menores de edad y cinco mujeres. Del Cid aclaró que quienes no puedan justificar su circulación con un carné de trabajo o de estudiante serán remitidos a la autoridad competente para enfrentar multas que oscilan entre los $50 y los $500.

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Sobre las excepciones, el funcionario reiteró que los trabajadores y estudiantes están exentos siempre que porten su identificación. Además, confirmó que ya existen denuncias de extorsión en puntos específicos del distrito, donde individuos cobran a los residentes para dejarlos pasar. La Policía hizo un llamado a reportar estos delitos para articular acciones inmediatas.

La medida, que se extenderá por 15 días hasta el 31 de agosto, se concentra en cuatro corregimientos: Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos. Según el subcomisionado del CID, estas zonas fueron seleccionadas por su alta incidencia delictiva y la presencia de al menos 36 grupos delincuenciales judicializados. Estas bandas, que operan principalmente con menores de edad, se dedican al homicidio, robo y tráfico de drogas.

Belisario Porras y Belisario Frías son los sectores que mayor repunte de violencia presentan. El objetivo principal de esta segunda aplicación del toque de queda en 2026 es lograr una reducción sustancial de los delitos de alto impacto, los cuales, según los análisis policiales, se concentran en horarios nocturnos a partir de las 9:00 p.m.

Con información de Fabio Caballero.