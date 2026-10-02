FIDA llama a aumentar la inversión rural para impulsar el crecimiento y la seguridad alimentaria

El evento contó con representantes de gobiernos, organismos internacionales, instituciones financieras, empresas y jóvenes que analizaron las políticas, inversiones y alianzas necesarias para ampliar las oportunidades económicas en estos territorios.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) llamó a elevar la inversión en las zonas rurales de América Latina y el Caribe para impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad alimentaria y preparar a las comunidades frente a las crisis económicas y climáticas.

El planteamiento se realizó este viernes 2 de octubre en Panamá, durante el encuentro regional “El futuro comienza en las zonas rurales: invirtiendo en los jóvenes, los mercados y la innovación”, que reunió a más de 80 participantes de 15 países.

El evento contó con representantes de gobiernos, organismos internacionales, instituciones financieras, empresas y jóvenes que analizaron las políticas, inversiones y alianzas necesarias para ampliar las oportunidades económicas en estos territorios.

Tenemos una oportunidad de trabajar todos juntos para movilizar mayores recursos e invertir a escala en la transformación de las economías rurales. Porque cuando la economía de las zonas rurales prospera, toda la sociedad se beneficia”, afirmó Rocío Medina Bolívar, directora regional del FIDA para América Latina y el Caribe.

La directiva vinculó esa inversión con la capacidad de las comunidades para enfrentar un contexto de bajo crecimiento, incertidumbre internacional y creciente riesgo climático.

“Se fortalecen los sistemas alimentarios y las comunidades rurales están mejor preparadas para afrontar crisis económicas y climáticas. La seguridad alimentaria, la estabilidad y la prosperidad económica de nuestros países dependen también del dinamismo de sus zonas rurales”, expresó.

Por su parte, el viceministro de Finanzas de Panamá, Fausto Fernández, planteó que el desarrollo rural forma parte de una agenda de crecimiento, productividad, empleo y reducción de desigualdades.

Nuestros territorios rurales tienen un enorme potencial en la agricultura y la agroindustria, pero también en el turismo, la logística, los servicios, la economía digital y otras actividades capaces de generar valor y empleo. El reto de la política pública es crear las condiciones para que ese potencial se traduzca en crecimiento, empleo y bienestar”, afirmó Fernández.

Entre las acciones identificadas figuran facilitar el acceso de los productores al financiamiento y a los mercados, así como ampliar su participación en el procesamiento, almacenamiento y comercialización de sus productos.

Según datos del FIDA, cuando existe una participación sólida del sector privado, las inversiones pueden generar un aumento de hasta cuatro veces en los ingresos de los trabajadores rurales.

Oportunidades para los jóvenes

La jornada también abrió un diálogo sobre las oportunidades que necesitan los jóvenes para permanecer en sus comunidades, ante la falta de perspectivas económicas que los lleva a migrar hacia las ciudades o a otros países.

Yeisully Tapias, fundadora de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, pidió que la juventud participe directamente en las decisiones y propuestas para el campo.

Los jóvenes no solo somos el futuro, somos el presente. Nuestro rol no es ser oyentes, sino participantes activos y hacedores de las propuestas. En los jóvenes están la innovación, la energía y la fuerza del campo. Si las instituciones quieren proyectos sostenibles en el tiempo, hay que invertir en los jóvenes”, destacó Tapias.

Como ejemplo de innovación, se presentó Innovatech, una iniciativa financiada por el FIDA y la Unión Europea. Más de 30 empresas tecnológicas emergentes han colaborado con más de 1,000 organizaciones de pequeños productores para adaptar herramientas de servicios financieros, comercialización, educación financiera y producción sostenible.

Recursos para el período 2028-2030

El encuentro se celebró en el marco de la Decimocuarta Reposición de Recursos del FIDA, mediante la cual sus Estados miembros aportan fondos para financiar el desarrollo rural. Estos recursos respaldarán su programa de trabajo entre 2028 y 2030 y se combinarán con cofinanciación y otras fuentes de capital.

Según el organismo, su modelo de financiamiento permite convertir cada dólar recibido de las contribuciones básicas de sus Estados miembros en aproximadamente seis dólares de inversión sobre el terreno. Desde 2022, ha emitido más de $1,000 millones en bonos sostenibles.

Desde su fundación en 1977, el FIDA ha movilizado más de $9,000 millones en América Latina y el Caribe mediante 525 proyectos de desarrollo rural. Actualmente mantiene una cartera activa de 25 proyectos en la región, por un valor total de $2,500 millones, incluyendo recursos propios y de otros socios financiadores.