LPF | La carrera por el capo goleador en la Liga Panameña de Fútbol está al rojo vivo

¡Romperredes del Apertura! Así marcha la feroz carrera por el liderato de goleo en la LPF 2026.

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) no solo está regalando una batalla encendida por los primeros lugares de cada conferencia, sino también una encarnizada disputa individual en la tabla de goleadores.

Los artilleros del patio han afinado la puntería, y la lucha por llevarse el galardón de máximo romperredes de la temporada está al rojo vivo.

A continuación, te presentamos el análisis detallada de los máximos artilleros del torneo, sus recursos favoritos para batir las redes y la tabla oficial que comanda el certamen.

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Carlos Hernández dicta el ritmo en las provincias centrales

El delantero centro del Veraguas United, Carlos Hernández, se consolida firmemente como el jugador más letal de lo que va de campaña. Con un impresionante registro de 10 goles, Hernández lidera la tabla de goleo en solitario. Lo más destacado del atacante veragüense es su tremenda efectividad en la jugada abierta, vía por la cual ha facturado 7 de sus dianas, complementadas con 3 ejecuciones perfectas desde el punto penal.

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San Francisco FC y su arsenal ofensivo

Los "Monjes" de La Chorrera amenazan seriamente el liderato con una dupla que infunde terror en las defensas rivales. Ronaldo Dinolis escolta de cerca la cima con 9 anotaciones, demostrando ser un delantero sumamente versátil al marcar 4 goles de jugada, 2 letales remates de cabeza y 3 de penal.

Al acecho de su propio compañero se encuentra Keny Bonilla, quien se ubica en el tercer escalón general con 7 goles. El mérito de Bonilla es total, ya que el 100% de sus gritos sagrados han llegado mediante acción pura de juego, sin necesidad de recurrir a la pena máxima ni a la pelota parada.

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Especialistas del área y de la pelota parada

Un escalón más abajo, la consistencia dice presente con Héctor Ríos del Plaza Amador y Óber Almanza del UMECIT FC, ambos con 5 goles. No obstante, sus métodos no podrían ser más opuestos: mientras Ríos ha marcado todos sus tantos en jugada regular de campo, Almanza ha explotado el juego aéreo y el balón detenido, registrando 2 goles de cabeza y 2 soberbios cobros de tiro libre.

Cerrando el selecto grupo de vanguardia aparecen Adrián Bethancourt (Sporting San Miguelito) y Johused Peñalba (Tauro FC), ambos con 4 dianas en su cuenta personal para mantener con vida las aspiraciones ofensivas de sus escuadras en la capital.

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