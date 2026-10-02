Cuarto Puente retomó trabajos bajo nuevas condiciones de seguridad, informó la ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que las paralizaciones en el proyecto fueron levantadas el martes y que la obra retomó actividades con más oficiales de seguridad. También advirtió que otras construcciones permanecen paralizadas por incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los trabajos de construcción del Cuarto Puente sobre el canal de Panamá fueron reanudados luego de las paralizaciones establecidas tras el último accidente registrado en el proyecto, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.

La titular de Trabajo explicó que el martes fueron levantadas las paralizaciones que se mantenían dentro de la obra, al tiempo que se establecieron condiciones adicionales relacionadas con la seguridad ocupacional.

“Se ha reactivado con la condición de que tenemos más oficiales de seguridad dentro de la obra y, si hay alguna falla, que en conjunto con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo se vuelva a paralizar”, señaló Muñoz.

Te podría interesar: Congreso español rechaza decretos de vivienda y aumenta la presión sobre Sánchez

La ministra indicó que el caso del Cuarto Puente tuvo mayor exposición pública debido al impacto del accidente, pero aclaró que actualmente existen otras construcciones paralizadas por la Dirección de Inspección debido a incumplimientos relacionados con la seguridad de los trabajadores. Muñoz hizo un llamado a los trabajadores de las diferentes obras y proyectos que se desarrollan en el país para que reporten cualquier situación que pueda representar un riesgo para su seguridad.

La ministra explicó que los trabajadores pueden realizar sus reportes a través de las redes sociales y los canales correspondientes del Ministerio de Trabajo. La reactivación del Cuarto Puente se produce mientras el Ministerio de Trabajo mantiene inspecciones en otros proyectos de construcción que presentan deficiencias en materia de seguridad ocupacional.

Las declaraciones de Muñoz se dieron durante una actividad de orientación vocacional y empleo dirigida a estudiantes del Instituto Profesional y Técnico de Colón, en la que se abordaron opciones de formación y carreras relacionadas con áreas tecnológicas.

Con información de Yiniva Caballero.