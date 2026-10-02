Mironó acoge agroferia del IMA con productos de la canasta basica a bajo costo

Las agroferias continúan, esta vez desde Mironó en la comarca Ngäbe Buglé.

Mironó, Ngäbe Buglé/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció mediante un comunicado su agroferia para el sábado 3 de octubre, facilitando el acceso de alimentos a bajo costo y de calidad a la comarca Ngäbe Buglé, específicamente en la comunidad de Mironó.

Según la entidad, la feria se desarrollará desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Esta agroferia se realizará en la comarca Ngäbe Buglé, en la comunidad de Cerro Otoe, en el distrito de Mironó.

¿Qué son las agroferias?

Las agroferias son jornadas de venta organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) con el propósito de facilitar el acceso de la población a alimentos de la canasta básica a precios subsidiados o inferiores a los del mercado.

En estos eventos se comercializan productos como arroz, aceite, granos, azúcar, sal, pastas, vegetales, frutas, carnes y otros alimentos esenciales, contribuyendo a aliviar el gasto de los hogares y a fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.

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