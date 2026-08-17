Decretan toque de queda en 4 corregimientos de San Miguelito ¿Cuáles son?

Las autoridades decretaron una restricción temporal y focalizada de la movilidad en cuatro corregimientos de San Miguelito, los de mayores índices delictivos del distrito, con horarios nocturnos diferenciados entre semana y fin de semana.

Desde este lunes 17 y hasta el 31 de agosto, la Alcaldía de San Miguelito aprobó aplicar un toque de queda temporal y focalizado en cuatro corregimientos del distrito: Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos, identificados con los de mayores índices delictivos del territorio.

La alcaldesa del distrito, Irma Hernández, explicó que la medida busca "tener noches de tranquilidad y paz" para la comunidad. El horario de restricción será de 11:00 p.m. a 3:00 a.m. de lunes a jueves, y de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. de viernes a domingo. En el resto del distrito se mantendrá presencia policial diurna mediante patrullaje, en el marco de lo que las autoridades llaman "operativo enfoque distrito".

Un alza sostenida de homicidios

Según cifras oficiales citadas en la conferencia, San Miguelito acumula 75 víctimas de homicidio en lo que va del año, frente a 68 registradas en todo el año pasado, es decir, siete casos más. Solo en el mes en curso se contabilizan cinco homicidios, la misma cifra que el mes anterior, detalló el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

Las zonas de mayor incidencia identificadas por las autoridades son Belisario Oviedo y Martorillo, aunque se aseguró que el refuerzo policial se extenderá también al resto de los corregimientos.

Despliegue de 400 unidades

De acuerdo con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, la medida moviliza a cerca de 400 unidades entre Policía Nacional, Senan y Senafront, además de Migración, en un esfuerzo descrito como "mancomunado". También participan el Ministerio de Gobierno, para la designación de jueces nocturnos, la Senniaf y la Autoridad de Tránsito.

Prevención y protocolo con menores

La alcaldesa destacó que su enfoque de prevención se dirige a niñas, niños y jóvenes, a través de oportunidades deportivas, culturales y académicas, como complemento a la respuesta policial.

Consultado sobre la crueldad de algunos de los homicidios recientes, Ábrego dijo que, según estimaciones propias, el 75% de los crímenes cometidos a diario en Panamá está vinculado a algún tipo de organización delictiva.

El decreto alcaldicio establece que están exceptuados.

El decreto exime del cumplimiento de la restricción a:

Personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos debidamente identificado.

Personas que se desplacen por motivos laborales, educativos o de fuerza mayor, con respaldo comprobable.

Usuarios y prestadores de servicios de transporte público colectivo, en servicio.

Cualquier otra situación debidamente justificada y verificada por la Policía Nacional o la autoridad competente.

Facultades de la Policía Nacional

Durante el horario restringido, la Policía Nacional podrá establecer puntos de control vehicular y peatonal, verificar la identidad de las personas y la validez de las excepciones, y aprehender y conducir ante el juez nocturno o el funcionario de cumplimiento a las personas adultas que no acrediten alguna de ellas. La coordinación de las medidas se hará en conjunto con la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y demás entidades competentes.

Se mantiene el toque de queda a menores

El decreto ratifica la vigencia de las medidas de protección para personas menores de edad en horarios nocturnos, contempladas desde el Decreto Alcaldicio No.16-DAL-2024, que estableció el toque de queda a menores de edad en el distrito.

Multas de hasta B/.500

El incumplimiento de las disposiciones del decreto será sancionado con multas de B/.50.00 a B/.500.00, sin perjuicio de otras sanciones previstas en la normativa nacional, acuerdos municipales y decretos alcaldicios cuando concurran otras infracciones dentro del ámbito de competencia municipal.

Información de Yeny Caballero