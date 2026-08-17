'En San Miguelito ya no se puede vivir, uno sale y no sabe si va a regresar': residente exige toque de queda y más policías

Estela Cisneros, con 49 años residiendo en el distrito, pide al ministro Frank Ábrego más presencia policial y asegura que los vecinos están "acorralados" por la violencia.

Panamá/"El tema de seguridad que tenemos en San Miguelito no viene de ahora, viene de hace rato". Con esa frase arranca Estela Cisneros, vecina vigilante del distrito, quien lleva 49 años viviendo en la zona y asegura que la inseguridad se agravó por la falta de contundencia en las leyes.

"El policía agarra al delincuente, lo lleva al juez de paz y el juez de paz lo pasa a donde tienen que darle seguimiento, pero no pasa nada; lo mandan para su casa. Yo pienso que se deben retomar las medidas", señala.

El toque de queda

Cisneros respalda abiertamente la aplicación de un toque de queda, aunque reconoce que no es la solución definitiva. "Es una curita, y eso lo sabemos. Pero esa curita nos va a tranquilizar por un rato mientras las autoridades buscan nuevas estrategias para ver si la curita funciona", explica.

Para ella, la medida no debe limitarse a Belisario Porras, Belisario Frías y Omar Torrijos, sino extenderse a todo el distrito. "Se sabe que no son solo esos tres corregimientos los que están inmersos en el problema, es todo el distrito. Si no se puede, pues que sean esos tres, pero nosotros quisiéramos que fuera en todo", insiste.

Vecinos "acorralados"

La residente describe un panorama que contrasta con el San Miguelito de décadas atrás. "Se podían hacer cumpleaños, se podía salir, ir al cine, reunirse en las casas con los familiares, cosa que hoy día no se puede hacer. Si usted está tranquila en su casa, no falta la balacera al frente. Hoy día usted tiene que encerrarse a las seis de la tarde", relata.

"Nos sentimos acorralados. No podemos salir, no podemos hacer nada", agrega. En mayo, los vecinos vigilantes enviaron una nota al presidente de la República pidiendo acciones concretas. "Lo cierto es que el señor presidente no me ha contestado", lamenta.

Más policías, no solo durante el toque de queda

El mensaje final de Cisneros va dirigido al ministro de Seguridad, Frank Ábrego: "Que nos mande más policía. Se necesitan muchos policías, no solamente para el toque de queda".

La vecina lo resume en una frase que muchos en el distrito repiten entre susurros: "En San Miguelito ya no se puede vivir. Usted sale y no sabe si va a regresar".