Sean 'Diddy' Combs es enviado a confinamiento tras revelarse sus privilegios en prisión

Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado a una unidad de alojamiento especial, conocida como SHU o confinamiento, después de un reportaje sobre el estilo de vida que presuntamente mantenía dentro de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey. La información se basa en una fuente con conocimiento del traslado y en una investigación de NBC News.

El reporte señaló que el productor musical habría gastado miles de dólares al mes para conservar comodidades poco habituales. Cuatro hombres que compartieron unidad con Combs aseguraron que pagaba a otros reclusos para prepararle comidas especiales, limpiar el baño y las duchas antes de utilizarlos, lavar su ropa, hacerle la cama y darle masajes al estilo chino.

Las mismas fuentes afirmaron que podía conseguir artículos de contrabando, como teléfonos celulares y licores de lujo, incluido Hennessy. Una de ellas resumió la situación: “Esto no es la m... normal que ves en la cárcel. Esto es una m... de ricos”. Luego agregó: “Parece una locura, pero, bueno, es Diddy”.

En uno de los registros, Combs parece utilizar un teléfono celular de contrabando, un elemento prohibido. Después de la publicación del reportaje, según la fuente, el empresario fue sacado de su celda tipo dormitorio y trasladado a la SHU.

La Oficina de Prisiones no confirmó ni negó el traslado. Un portavoz explicó: “Por razones de privacidad, seguridad y protección, no hacemos comentarios sobre las condiciones de reclusión de ninguna persona encarcelada, incluyendo la asignación de alojamiento o si una persona en particular es objeto de acusaciones, investigaciones o sanciones”.

Especialistas señalaron que las prisiones federales suelen utilizar estas unidades cuando un interno es objeto de una investigación. Vito Maraviglia, investigador especial jubilado de la Oficina de Prisiones que trabajó en Fort Dix, explicó: “Ponemos a las personas en la SHU mientras recopilábamos pruebas”. También manifestó: “A un tipo tan famoso como él, con todo ese dinero, me sorprende que lo hayan puesto en un lugar como Fort Dix”.

Según dos hombres que estuvieron recluidos allí, quienes son enviados a la SHU permanecen encerrados durante al menos 23 horas diarias. Tienen permitido uno o dos libros y una radio de manivela, además de utilizar un mono naranja. Las comidas se entregan en bandejas, el acceso a la tienda penitenciaria es limitado y las duchas solo están disponibles algunos días. Una fuente describió el lugar: “Allá abajo es asqueroso”.

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No es la primera vez que Combs permanece en confinamiento dentro de Fort Dix. El verano pasado fue trasladado a esa unidad después de una pelea con otro recluso. Más tarde fue expulsado de un programa de tratamiento contra las drogas, aunque, de acuerdo con NBC News, continuó pagando a otros presos para realizar diferentes servicios.

La situación también provocó declaraciones públicas. Gloria Allred, abogada de una mujer que demandó a Combs por una presunta violación ocurrida hace más de dos décadas, sostuvo: “Estas graves acusaciones contra el sr. Combs exigen una investigación federal inmediata y las medidas federales apropiadas, incluyendo un proceso penal si se pueden probar más allá de toda duda razonable las acusaciones de poseer y usar un celular mientras estaba encarcelado”.

Combs cumple una condena de 50 meses en Fort Dix después de un juicio en Nueva York que terminó con un veredicto dividido. El jurado lo declaró inocente de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, mientras fue declarado culpable de delitos relacionados con el transporte de personas a través de fronteras estatales con fines sexuales.