Sinaproc sigue con el monitoreo niveles del río Sixaola ; hay 100 personas en albergues

Las autoridades monitorean el río Sixaola y los cauces tras las intensas lluvias, mientras que piden precaución a los conductores en las carreteras hacia la provincia.

Bocas del Toro/Tras una breve tregua en las precipitaciones durante las últimas 24 horas, la provincia de Bocas del Toro se mantiene bajo alerta amarilla emitida por las autoridades de protección civil y gestión de emergencias.

Aunque los niveles del río Sixaola han comenzado a bajar progresivamente, las afectaciones en las comunidades locales y los riesgos en las carreteras mantienen a los equipos de rescate en constante vigilancia.

En la escuela Puente Blanco, que funciona como albergue temporal, se atiende a unas 100 personas afectadas por las inundaciones. La coordinadora del albergue, Ana Vargas, señaló que muchas familias continúan dentro de sus viviendas anegadas en la comunidad y reiteró la urgencia de realizar obras de infraestructura preventivas.

"Lo principal es que necesitamos el dragado del Canal Grande. Hemos solicitado eso en muchas ocasiones. Tal vez teniendo el canal en función no llegaríamos a este punto", manifestó Vargas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) desplegó operativos de inspección junto a estamentos de rescate y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para evaluar si las familias pueden retornar de forma segura a sus hogares. Óscar Santamaría, jefe de Búsqueda y Rescate de Sinaproc, confirmó que los monitoreos son constantes en las áreas de mayor vulnerabilidad.

A las complicaciones climáticas se suma la preocupación por la seguridad vial. En las carreteras que conducen hacia la provincia, especialmente en la ruta hacia Chiriquí Grande, se han registrado accidentes de tránsito provocados por el pavimento mojado y el exceso de velocidad.

El jefe de la Zona Policial, Jorge Bryant, hizo un llamado urgente a los conductores para que extremen precauciones al desplazarse por la zona.

"El pavimento está muy mojado y hay muchos conductores que están perdiendo el control de los vehículos por la velocidad y las condiciones del relieve", advirtió Bryant, destacando que las unidades de tránsito y emergencia han acudido de manera inmediata a atender los incidentes registrados.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los avisos oficiales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) y evitar desplazamientos innecesarios en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.

Con información de Luis Palacios.