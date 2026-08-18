En TVMAX Deportes se tocó el tema del estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera que requiere importancia notoria por la condición en la que se encuentra, el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, en un video institucional se refirió a este tema y nuestros panelistas dieron sus opiniones.

Panamá/En TVMAX Deportes se abordó la situación actual del estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, una instalación deportiva de gran importancia para el fútbol panameño y que requiere atención debido a las condiciones en las que se encuentra. El estado del coliseo ha generado preocupación entre aficionados, dirigentes y distintos sectores vinculados al deporte, especialmente por la necesidad de contar con escenarios adecuados para el desarrollo de las actividades deportivas.

Durante el programa también se presentó un video institucional del director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, quien se refirió a la realidad que atraviesa el estadio y a los aspectos que deben ser considerados para mejorar sus condiciones. Sus declaraciones permitieron conocer la posición de la institución encargada de administrar y velar por el desarrollo de la infraestructura deportiva del país.

El tema generó un amplio intercambio de opiniones entre los panelistas de TVMAX Deportes, quienes analizaron la importancia que tiene el “Muquita” Sánchez para La Chorrera y para el fútbol nacional. Entre los puntos discutidos estuvieron la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, mejorar las instalaciones y garantizar que el estadio pueda ofrecer condiciones apropiadas tanto para los equipos como para los aficionados que acuden a los partidos.

La situación del estadio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el estado de la infraestructura deportiva en Panamá y la necesidad de establecer planes de mantenimiento y recuperación que permitan conservar escenarios históricos. Para los panelistas, atender las condiciones del Agustín “Muquita” Sánchez debe ser una prioridad, considerando el papel que ha desempeñado como una de las principales instalaciones deportivas de la provincia de Panamá Oeste.