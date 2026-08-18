Falta de agua se agrava en corregimientos capitalinos; concejales piden respuestas al Idaan

Durante la sesión, los concejales señalaron que existen sectores donde antes el agua faltaba únicamente durante las horas de mayor consumo, pero que actualmente permanecen sin el servicio.

Panamá/La falta de agua potable en comunidades donde anteriormente el suministro era constante encendió nuevamente las alertas en el Consejo Municipal de Panamá.

Representantes de Chilibre, Pedregal y Betania expusieron las afectaciones que enfrentan sus residentes y reiteraron la invitación al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero, para que explique las causas del problema.

Durante la sesión, los concejales señalaron que existen sectores donde antes el agua faltaba únicamente durante las horas de mayor consumo, pero que actualmente permanecen sin el servicio.

“No solamente ha sido en Betania, ha sido en todos los corregimientos. Lo que llama la atención es que hay comunidades donde antes nunca se iba el agua y hoy se va; y comunidades donde se iba en horas pico, hoy simplemente no hay agua”, manifestó uno de los representantes.

En el caso de Betania, se advirtió que la situación afecta especialmente a adultos mayores y personas enfermas que necesitan el suministro para realizar actividades básicas como bañarse y utilizar los servicios sanitarios.

Los concejales indicaron que han invitado al director del Idaan desde que asumió el cargo, con la intención de conocer el estado de la producción y distribución de agua, así como el impacto de las numerosas fugas registradas en el distrito de Panamá.

Tercero había sido invitado a una sesión especial realizada el pasado 15 de agosto, pero no participó. De acuerdo con lo expuesto en el Consejo Municipal, el funcionario señaló que se trataba de una fecha solemne en la que no se discutiría el problema del agua.

Los representantes explicaron que el Consejo Municipal no tiene facultad para citar obligatoriamente al director, por lo que depende de su voluntad aceptar la invitación.

“Lo único que podemos hacer es invitarlo y, si la persona no acepta la invitación, quedamos entonces a la espera de su voluntad de venir o no”, expresó uno de los concejales.