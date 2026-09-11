Crece la preocupación en Veracruz por la inseguridad y la falta de vigilancia

Los residentes del corregimiento reclaman un incremento en las rondas policiales y la restitución de servicios de atención durante las noches tras recientes episodios de violencia.

Veracruz, Panamá Oeste/La inseguridad en Veracruz mantiene en estado de alerta a los habitantes de este corregimiento de Panamá Oeste. Quienes residen en el área denuncian una constante ola de robos y balaceras, asegurando que la presencia de las autoridades resulta insuficiente para garantizar la tranquilidad en sus calles.

Una de las principales molestias expresadas por la comunidad es el recorte en los servicios de atención local. Según señalan los moradores, anteriormente el sector contaba con dos corregidurías, una con atención diurna y otra nocturna. Sin embargo, actualmente solo opera la de día, dejando desprotegida a la población durante horas de la noche.

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A esta situación se suma la dificultad para obtener asistencia inmediata en situaciones críticas. Los vecinos afirman que las rondas policiales en la madrugada son poco frecuentes y que, al intentar reportar emergencias por vía telefónica, en muchas ocasiones no reciben respuesta.

Los recientes intercambios de disparos en la vía pública han intensificado el temor entre la población, cuyos residentes expresan el riesgo constante de quedar atrapados en medio del fuego cruzado. Ante este escenario, la comunidad de Veracruz reitera su llamado a la Policía Nacional para que intensifique los patrullajes y refuerce los operativos de vigilancia en la zona.

Con información de Luis Mendoza.