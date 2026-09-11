ENSA anuncia plan de contingencia para usuarios prepago afectados; asignarán pines gratuitos

Esta acción surge como respuesta a un problema técnico que afecta la plataforma de servicios comerciales de la compañía, lo que ha imposibilitado las transacciones habituales de compra de energía.

Panamá/La empresa de distribución eléctrica ENSA anunció la activación de un plan de contingencia especial para garantizar el servicio de luz a más de 100 mil clientes prepago durante este fin de semana.

La medida consiste en la asignación automática de pines de recarga gratuita que se aplicarán directamente en los medidores compatibles.

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Esta acción surge como respuesta a un problema técnico que afecta la plataforma de servicios comerciales de la compañía, lo que ha imposibilitado las transacciones habituales de compra de energía. Según informó la entidad, la recarga provisional mantendrá el suministro activo hasta que el sistema digital se restablezca por completo.

ENSA detalló que, en caso de que los usuarios no observen el crédito en sus pantallas, pueden contactar de inmediato a la empresa para recibir asistencia a través de los siguientes canales oficiales:

Call center: Llamando a los números 323-7100 o al 800-9111.

Llamando a los números 323-7100 o al 800-9111. Atención por WhatsApp: Escribiendo a la asistente virtual EVA al número 6417-0929.

Escribiendo a la asistente virtual EVA al número 6417-0929. Atención presencial: Acudiendo a los centros de atención al cliente más cercanos.

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ENSA ofreció disculpas por los inconvenientes generados y reiteró que su equipo técnico continúa trabajando para lograr el restablecimiento de los servicios digitales. Asimismo, instó a los usuarios a mantenerse informados sobre los avances del sistema a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.