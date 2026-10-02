Feria de colecciones reúne monedas, billetes y piezas que preservan la historia de Panamá

La feria se extenderá hasta este domingo, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., como un espacio para conocer piezas de distintas épocas y acercarse al mundo del coleccionismo.

Ciudad de Panamá/La historia monetaria de Panamá vuelve a ser protagonista durante la 29.ª Feria de Colecciones 2026, organizada por la Asociación Numismática de Panamá, que se desarrolla en el Gran Salón del Hotel Sheraton.

La actividad reúne a coleccionistas y aficionados interesados en conocer, intercambiar y adquirir piezas que forman parte de la historia del país. Monedas, billetes, estampillas, postales, pines e insignias forman parte de las colecciones que se exhiben durante la feria.

“Es importante porque esto es como una vitrina nacional en donde nosotros podemos exponer como coleccionistas, más que todo las cosas de la historia y el presente que se conjugan juntas y nos da una vitrina para poder ver más allá”, indicó uno de los asistentes.

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Entre las piezas disponibles hay monedas con décadas de antigüedad, algunas que datan de 1904, además de ejemplares de valor numismático y piezas consideradas de inversión.

“Tenemos monedas con valor numismático. También tenemos piezas de inversión en plata, oro, monedas de Panamá, antiguas, de la colección clásica y también modernas contemporáneas”, explicó Darío Berbey, coleccionista.

Para los organizadores, este tipo de encuentros también permite acercar a nuevas generaciones al coleccionismo y contribuir a preservar la memoria histórica del país.

“Quiero extenderle una invitación a todos los que coleccionan. Aquí van a encontrar de todo, y recuerden que coleccionar es cultura, es preservar la cultura del país”, manifestó Juan José Gutiérrez, presidente de la Asociación Filatélica.

Rogelio Vásquez, presidente de la Asociación Numismática de Panamá, destacó que muchas personas descubren su afición al coleccionismo sin siquiera darse cuenta.

“Muchas veces no te das cuenta de que eres coleccionista hasta cuando descubres que tienes una cantidad de monedas y que son coleccionables. Tengo 27 años en esto y tengo una satisfacción muy grande porque, a través de la Asociación Numismática de Panamá, hemos podido llegar a la población en general, a colegios públicos y privados, para contar y mantener viva la historia de la moneda panameña”, señaló.

La feria se extenderá hasta este domingo, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., como un espacio para conocer piezas de distintas épocas y acercarse al mundo del coleccionismo y la historia monetaria de Panamá.

Con información de Jessica Román