¡Regresa la Lotería Fiscal! Conoce dónde serán los sorteos en noviembre

Cada región entregará 25 premios: cinco de B/.10 mil, diez de B/.5 mil y diez de B/.1,000, para un total de B/.110 mil por sorteo regional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), anunció las fechas de los próximos sorteos de la Lotería Fiscal, iniciativa que busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas y fortalecer la cultura tributaria en el país.

La iniciativa contempla jornadas en centros comerciales y permitirá que las comunidades de distintas provincias sean escenario y participen de estas actividades.

📍 Primer sorteo: Panamá

📅 Martes 17 de noviembre

📌 Megamall

El recorrido comenzará en la provincia de Panamá, con un sorteo programado en Megamall.

📍 Segundo sorteo: Panamá Oeste, Colón y Darién

📅 Jueves 19 de noviembre

📌 Colón 2000 Duty Free Mall

Dos días después, la actividad se trasladará a Colón, donde se reunirán las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién.

📍 Tercer sorteo: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

📅 Martes 24 de noviembre

📌 Federal Mall, David, Chiriquí

La tercera jornada tendrá como sede la provincia de Chiriquí y congregará a Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

📍 Cuarto sorteo: Herrera, Los Santos y Coclé

📅 Jueves 26 de noviembre

📌 Mall Paseo Central, Azuero

El calendario cerrará en la región de Azuero, con la participación de Herrera, Los Santos y Coclé.

¿Cómo participar?

Las personas mayores de 18 años deberán solicitar facturas fiscales originales y legibles, emitidas mediante sistemas autorizados por la DGI. Las facturas deben incluir el nombre y número de cédula del participante; de no tenerlos impresos, estos datos podrán escribirse en la parte posterior.

Cada sobre deberá contener un mínimo de cinco facturas. No existe un monto mínimo de compra y una misma persona puede participar con varios sobres, siempre que cada uno cumpla con los requisitos establecidos.

Los sobres deben ser blancos o manila, tamaño carta o más pequeños. En la parte exterior deberán escribirse el nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico y dirección residencial. No se permiten dibujos, calcomanías, estampillas ni otras decoraciones, ya que el sobre podría ser anulado.

Cada región entregará 25 premios: cinco de B/.10 mil, diez de B/.5 mil y diez de B/.1,000, para un total de B/.110 mil por sorteo regional.