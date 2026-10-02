Unachi inicia desembolso de salarios adeudados a docentes y administrativos

La situación presupuestaria había generado preocupación entre trabajadores de la Unachi debido a los retrasos en el pago de sus salarios y otros compromisos institucionales.

Chiriquí/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) informó que este viernes inició el desembolso de los salarios adeudados a su personal docente y administrativo, luego de la aprobación de un traslado presupuestario tramitado el pasado lunes 28 de septiembre.

De acuerdo con la administración de la universidad, los recursos también permitirán atender el pago de la cuota obrero-patronal ante la Caja de Seguro Social (CSS), así como cumplir con compromisos pendientes con acreedores.

La institución señaló que, de manera paralela, el equipo encabezado por el rector, Mgtr. Absel Navarro, mantiene coordinaciones con las entidades correspondientes para concretar la asignación de las partidas presupuestarias necesarias que permitan garantizar la operatividad de la universidad hasta diciembre.

La situación presupuestaria había generado preocupación entre trabajadores de la Unachi debido a los retrasos en el pago de sus salarios y otros compromisos institucionales.

La administración universitaria destacó el respaldo y las gestiones realizadas por distintas instituciones para agilizar los trámites relacionados con la asignación de los recursos.

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En ese sentido, expresó su reconocimiento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la conducción del ministro Felipe Chapman y la viceministra Eida Sáiz; al Ministerio de Educación, encabezado por Ventura Vega Osorio; a la Contraloría General de la República, dirigida por Anel Flores, y a los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Según la Unachi, la apertura al diálogo, la gestión administrativa y la fiscalización de estas autoridades permitieron avanzar en los procesos requeridos para respaldar los derechos de los trabajadores y sus familias.

La universidad reiteró que continuará realizando las gestiones necesarias para garantizar los recursos que permitan mantener sus operaciones durante los últimos meses del año.