Unachi aplicará recorte del 40% a sobresueldos y gastos de representación ante crisis financiera

Navarro indicó que también se impartieron instrucciones para reducir el consumo energético y disminuir de manera drástica los viáticos.

David, Chiriquí/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) anunció nuevas medidas de contención del gasto ante el déficit presupuestario que enfrenta la institución, mientras cerca de 2,000 funcionarios permanecen a la espera del pago de sus salarios.

El rector de la Unachi, Absel Navarro, informó que, como parte de los compromisos asumidos ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, el Consejo Administrativo avaló una serie de medidas para reducir los gastos de la universidad.

Entre ellas se contempla una reducción del 40% de todos los sobresueldos y de los gastos de representación en la institución, además de la eliminación de nueve direcciones administrativas.

Navarro indicó que también se impartieron instrucciones para reducir el consumo energético y disminuir de manera drástica los viáticos.

La universidad además realizará auditorías sobre las credenciales otorgadas recientemente, con apoyo de la Contraloría y la Dirección de Carrera Administrativa, para determinar si los funcionarios cumplen con los requisitos establecidos.

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Cerca de $30 millones para cubrir el déficit

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la Unachi es el pago de los salarios de sus funcionarios.

“Ya vemos una alta preocupación en los universitarios y que ya después de más de un mes sin devengar su salario, las operaciones, en este caso el funcionamiento de la universidad, están en riesgo y eso es lo que no queremos”, manifestó el rector.

De acuerdo con Navarro, la institución requiere aproximadamente $30 millones para cubrir el déficit presupuestario hasta diciembre.

El rector señaló que hace una semana sostuvo una reunión con representantes del MEF y la Contraloría, en la que presentó un plan de acción con las medidas de contención, pero aseguró que todavía no han recibido la autorización para disponer de los fondos requeridos.

“Pero bueno, ya después de una semana todavía no tenemos luz verde y eso es lo que tiene altamente preocupados acá a los universitarios”, expresó.

Navarro pidió al Ejecutivo un voto de confianza para implementar los correctivos y sanear las finanzas de la universidad, al tiempo que solicitó apoyo para garantizar el pago de los trabajadores.

El rector sostuvo que la actual administración heredó la situación financiera y que está trabajando para enfrentarla mediante medidas de reducción y control del gasto.

Con información de Demetrio Ábrego