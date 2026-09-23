Durante el primer debate del proyecto de ley 699, los diputados de la Comisión de Gobierno consultaron al Tribunal Electoral sobre la distribución de curules, el resto mayor y el tratamiento de los votos de candidatos postulados en alianza.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional retomó el primer debate del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029, con la participación de los magistrados y asesores del Tribunal Electoral.