Reformas electorales: diputados cuestionan fórmula para distribuir curules en circuitos plurinominales
Durante el primer debate del proyecto de ley 699, los diputados de la Comisión de Gobierno consultaron al Tribunal Electoral sobre la distribución de curules, el resto mayor y el tratamiento de los votos de candidatos postulados en alianza.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional retomó el primer debate del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029, con la participación de los magistrados y asesores del Tribunal Electoral.