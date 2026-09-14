Rector de la Unachi advierte riesgo de paralización ante falta de pago de salarios

Como una alternativa para aliviar las finanzas de la Unachi , Navarro propuso conseguir los recursos necesarios para pagar la prima de antigüedad y el bono de retiro de profesores que tienen 75 años o más y desean jubilarse. “Estos profesores se quieren retirar, pero que se les pague su prima de antigüedad y su bono de retiro”, señaló.

Panamá/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) podría enfrentar una paralización de sus operaciones si llega una nueva quincena sin que docentes y administrativos reciban sus salarios, advirtió su rector, Absel Navarro, quien aseguró que asumió una institución cuya estructura presupuestaria estaba prácticamente agotada y sin capacidad para realizar nombramientos, desvinculaciones o cambios administrativos.

Que viene otra quincena, los docentes y funcionarios administrativos no devengan su salario; puede existir una paralización de las operaciones de la universidad”, expresó Navarro.

El rector indicó que las clases presenciales se reanudaron, pero advirtió que una suspensión de las operaciones terminaría afectando directamente a los estudiantes. “Ese es el tema que no queremos, porque ahí sí entonces se va a afectar, ¿quién? Los estudiantes”, manifestó.

Puede leer: Sociedad civil y autoridades de la Unachi se reúnen para buscar salida a la crisis financiera

Un presupuesto prácticamente agotado

Navarro explicó que la falta de disponibilidad presupuestaria le ha impedido conformar formalmente su equipo de trabajo y comenzar a ejecutar los correctivos administrativos planteados por su gestión.

“La estructura presupuestaria prácticamente quedó en cero al momento de nosotros recibir la administración de la universidad”, afirmó.

Agregó que “si no existe la estructura presupuestaria, nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisiones, ni desvincular, ni nombrar”.

El rector aseguró que tampoco ha podido nombrar a los vicerrectores ni completar otros trámites necesarios para el funcionamiento de la institución. “Estamos en un limbo administrativo”, expresó. “Como no hay estructura presupuestaria, no puedo desvincular ni nombrar”.

Retiro de docentes permitiría ahorrar hasta $11 millones

Como una alternativa para aliviar las finanzas de la Unachi, Navarro propuso conseguir los recursos necesarios para pagar la prima de antigüedad y el bono de retiro de profesores que tienen 75 años o más y desean jubilarse.

“Estos profesores se quieren retirar, pero que se les pague su prima de antigüedad y su bono de retiro”, señaló.

De concretarse estos pagos, la universidad podría reducir anualmente una parte considerable de sus gastos de funcionamiento.

Si el Gobierno consiguiera este dinero para que ellos se puedan retirar, esto va a provocar un impacto positivo en el presupuesto de alrededor de 10, 11 millones de dólares por año”, sostuvo.

Navarro explicó que algunos de estos profesores reciben salarios de 7 mil dólares, mientras que la institución podría contratar docentes de tiempo parcial por montos de entre 900 y mil dólares.

Por cada docente de estos que se retiran, que se gana 7 mil dólares, uno puede contratar a un profesor a tiempo parcial de 900, de mil dólares”, dijo.

¿Por qué un administrador de cafetería cobra más de $3 mil?

Durante la entrevista, se le consultó al rector bajo qué criterio un administrador de cafetería puede recibir un salario superior a los 3 mil dólares.

Navarro explicó que ese monto no corresponde necesariamente al cargo, sino al salario acumulado por el funcionario que lo ocupa, producto de los años de servicio, las etapas de la carrera administrativa y los títulos académicos presentados. “Estas personas, por ejemplo, que ocupan este tipo de cargos, ellos arrastran ese salario y eso es lo que ellos devengan”, explicó.

De acuerdo con el rector, otra persona podría ocupar la misma posición con una remuneración considerablemente menor.