Lionel Messi despedida| Argentina vs Benín: previa de un partido que promete quedar para la historia

Panamá/Selección de Argentina recibe este martes 6 de octubre de 2026 a las 20:00 de Buenos Aires a Benin national football team en el Monumental. El partido será el último de Lionel Messi con la Albiceleste, después de más de dos décadas con la selección.

La dimensión deportiva importa, pero esta vez queda inevitablemente en segundo plano: el Monumental prepara una despedida para un futbolista que llega a su partido 208 y con 125 goles internacionales, según los datos difundidos antes del encuentro.

Argentina: el último baile del capitán

Lionel Scaloni llega con un equipo que viene de dejar sensaciones muy positivas en esta ventana FIFA: 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso. Es decir, Argentina llega con ritmo, confianza y una producción ofensiva considerable.

Para la despedida, todo apunta a que Scaloni pondrá en cancha una formación muy cercana a su equipo de gala. La probable es:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. I

La gran incógnita táctica es cuánto tiempo jugará Messi. El contexto invita a pensar en un partido diseñado para que tenga protagonismo: será titular y capitán, pero Scaloni deberá administrar sus minutos para que la despedida tenga el componente emocional que todos esperan.

Y hay otro detalle interesante: Otamendi también podría estar jugando uno de sus últimos partidos con Argentina, por lo que la noche puede funcionar como cierre de ciclo para más de una figura de la generación campeona.

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Benín: no llega solamente a hacer de invitado

Aquí está uno de los aspectos más interesantes de la previa.

Benín, dirigido por el alemán Gernot Rohr, viene de comenzar con buen pie su camino hacia la Copa Africana de Naciones 2027: empató 1-1 con Burkina Faso y luego venció 2-1 a Mauritania, con un doblete de Rodolfo Aloko.

Rohr ya dejó claro que su selección no quiere limitarse a participar de la fiesta. Su mensaje ha sido, en esencia, que Benín quiere competir y tratar de arruinarle un poco la celebración a Argentina. R

El posible once beninés sería:

Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun.

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Batalla táctica

Argentina debería tener la pelota durante buena parte del encuentro y buscará generar superioridades alrededor de Messi.

El escenario más probable es que Benín repliegue en un bloque medio/bajo, cierre los espacios interiores y trate de salir rápido cuando recupere. Eso puede provocar una cuestión interesante: Argentina tendrá que tener paciencia, porque un rival que defiende con muchos jugadores detrás del balón puede reducir los espacios que Messi necesita para recibir entre líneas.

Ahí entran en juego Enzo Fernández, Mac Allister y De Paul. Si Argentina consigue mover rápidamente la pelota de un costado al otro, Messi puede recibir con ventaja cerca del área.

Y hay una combinación particularmente atractiva: Messi-Julián-Lautaro. Julián puede atacar la profundidad, Lautaro fijar centrales y Messi aparecer entre líneas o partir desde la derecha. Sobre el papel, es un ataque que puede generar muchos problemas a una defensa que probablemente tendrá poco margen para salir.

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Jugador a seguir de Benín

Rodolfo Aloko merece atención. El delantero de 19 años marcó los dos goles contra Mauritania y llega a Buenos Aires como uno de los jóvenes nombres a seguir de los “Guepardos”. D

También habrá que observar a Steve Mounié, referencia ofensiva y capitán de Benín. El equipo africano tiene argumentos para intentar incomodar a Argentina, especialmente si consigue llevar el partido a transiciones.

Más que un amistoso

El Monumental estará lleno —se esperan alrededor de 85.000 personas— para despedir al ocho veces ganador del Balón de Oro.

Messi anunció su retiro de la selección después del Mundial de 2026 y la AFA posteriormente organizó esta aparición especial para darle una despedida ante su público.

Por eso, el resultado será casi anecdótico. El verdadero acontecimiento será ver por última vez a Messi con la camiseta celeste y blanca, después de una historia que pasó de las críticas y las finales perdidas a la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar y otra Copa América en el 2024.