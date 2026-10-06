Francis Halzen gana el Nobel de Física por descubrir neutrinos de origen cósmico

El físico belga Francis Halzen ganó este martes el Premio Nobel de Física por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico, partículas subatómicas procedentes de fuera de nuestra galaxia.

"El premio de este año trata sobre mensajeros fantasmales procedentes del espacio", declaró Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias.

Un cubo de hielo gigante La "visión y el liderazgo científico" de Halzen han sido clave para IceCube, un observatorio de un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz en el Polo Sur que permite captar neutrinos de procesos de altísima energía en el universo lejano. El galardonado: Nacido en Tienen (Bélgica), Halzen (82 años) es profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison (EE. UU.). Reacción: "Ha sido una gran sorpresa y, obviamente, no me lo esperaba, pero es un gran placer", declaró tras el anuncio.

Contexto y próximos premios Este galardón sigue al Nobel de Medicina, otorgado el lunes a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus avances en optogenética. El año pasado, el Nobel de Física fue para John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por sus aportes a la mecánica cuántica aplicada.

El calendario de la semana se completa con: