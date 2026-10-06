Clima en Panamá: Martes con lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones durante la tarde

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Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este martes 6 de octubre lluvias y aguaceros de variada intensidad, con mayor actividad durante la tarde y presencia de tormentas eléctricas en distintos sectores del país.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan nublados con lluvias aisladas en la comarca Guna Yala, Colón y norte de Veraguas. En la tarde se esperan aguaceros entre aislados y dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé y norte de Veraguas, principalmente en el sector montañoso; además de lluvias aisladas en el resto de la vertiente. En la noche se esperan algunas lluvias aisladas en Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé y sectores de Colón.

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En el Pacífico, en las primeras horas del día se esperan nublados con probabilidad de lluvias aisladas en Darién, Panamá, Panamá Oeste y algunos sectores de Coclé.

Para la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en Chiriquí, centro y sur de Veraguas, sectores montañosos de la península de Azuero y Darién. En la noche se esperan lluvias aisladas en Chiriquí, sur de Veraguas, sectores de la península de Azuero y Región Metropolitana.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en la cordillera Central y entre 22 °C y 27 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central y entre 29 °C y 33 °C en el resto del territorio.

En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán del suroeste al noroeste, con velocidades de entre 2 y 20 km/h. En el Pacífico se esperan vientos del suroeste al noroeste de entre 2 y 25 km/h, con variaciones durante la tarde y noche en las provincias centrales.

Las condiciones marítimas presentarán olas de 0.6 a 1.2 metros en el Caribe con periodos de 6 a 8 segundos y de 0.3 a 1.4 metros en el Pacífico, con periodos entre 8 y 12 segundos.

El Imhpa también prevé índices máximos de radiación UV-B entre 6 y 10, con niveles de riesgo alto y muy alto.

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