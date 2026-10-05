Disparan contra el vehículo del exdiputado Pedro Torres en Colón

El exdiputado del Partido Panameñista, Pedro Torres, por el circuito 3-1 en Colón para el período 2019-2024, se desplazaba en un vehículo de color negro cuando desconocidos abrieron fuego en su contra.

Colón/Un ataque con disparos contra el exdiputado colonense Pedro Torres se registró la tarde de este lunes 5 de octubre en la provincia de Colón.

El hecho ocurrió pasadas las 4:00 p. m. en las inmediaciones de la Junta Comunal del corregimiento de Salamanca.

Según fuentes policiales, el exdiputado del Partido Panameñista por el circuito 3-1 en Colón para el período 2019-2024 se desplazaba en un vehículo de color negro cuando desconocidos abrieron fuego en su contra.

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El automóvil recibió varios impactos de bala en el ataque. Tras los disparos, se conoció que Torres resultó herido, por lo que fue auxiliado y trasladado a la policlínica de Nuevo San Juan para recibir atención primaria. Preliminarmente, se conoció que se encuentra estable.

Luego del tiroteo, los agresores escaparon a bordo de un automóvil. Unidades policiales acordonaron la escena para recopilar los primeros indicios del caso.

La Policía Nacional y el Ministerio Público desplegaron diversos operativos de búsqueda e iniciaron la investigación del hecho.