Libertad Ciudadana pide devolver reformas electorales a primer debate y advierte de retrocesos

Entre sus principales preocupaciones, la organización enumeró “la reducción de mecanismos de fiscalización, el aumento de topes de financiamiento y gasto electoral, la disminución de sanciones y medidas que dificultan la competencia en igualdad de condiciones” .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana solicitó formalmente a la presidenta de la Asamblea Nacional que el proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral, regrese a primer debate, al advertir que las modificaciones incorporadas representan retrocesos en transparencia, fiscalización del financiamiento político y equidad electoral.

El capítulo panameño de Transparencia Internacional planteó este lunes 5 de octubre que la iniciativa debe someterse a una “discusión amplia, transparente y participativa”.

Entre sus principales preocupaciones, la organización enumeró “la reducción de mecanismos de fiscalización, el aumento de topes de financiamiento y gasto electoral, la disminución de sanciones y medidas que dificultan la competencia en igualdad de condiciones”.

Para la fundación, los cambios afectan las reglas bajo las cuales participan los actores políticos y requieren una revisión pública antes de su aprobación.

“Consideramos que una reforma electoral define las reglas fundamentales de la democracia y no debe aprobarse sin el análisis técnico, la deliberación pública y el escrutinio ciudadano que un tema de esta trascendencia exige”, expresó en el comunicado.

La organización reiteró su alerta sobre las modificaciones publicadas la semana pasada y pidió a la Asamblea garantizar la apertura del proceso legislativo.

“Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que garantice un proceso legislativo transparente y abierto, que fortalezca la confianza ciudadana y proteja la integridad del sistema democrático panameño”, señaló.

El proyecto se encuentra en segundo debate, pero ya el Tribunal Electoral lo ha rechazado por incluir cambios que atentan contra la democracia del país.