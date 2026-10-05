Más de 30 mujeres han muerto de forma violenta en Panamá este año

Solo durante septiembre se reportaron varios casos de mujeres asesinadas a tiros en diferentes sectores, algunas de ellas en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Ciudad de Panamá/Las muertes violentas de mujeres continúan registrándose en distintos puntos del país. En lo que va de 2026, se contabilizan más de 16 casos de femicidio y alrededor de 18 muertes violentas de mujeres, de acuerdo con las cifras mencionadas en torno a estos hechos.

Solo durante septiembre se reportaron varios casos de mujeres asesinadas a tiros en diferentes sectores, algunas de ellas en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Uno de los casos fue el de una joven colombiana de 27 años, quien fue encontrada sin vida en Burunga de Arraiján. La mujer había llegado a Panamá en busca de mejores oportunidades y, según la información disponible, terminó siendo víctima de un hecho violento.

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Otra víctima fue María Mora, de 22 años, quien se encontraba en un parking junto a otra joven de la misma edad, en Cerro Cocobolo, cuando se registró una balacera presuntamente relacionada con pandillas. La joven quedó en medio del intercambio de disparos y murió producto de las heridas.

”No es simplemente decir que más mujeres están cometiendo delitos, porque están en bandas criminales, sino que ellas también son víctimas colaterales. Hoy en día, cuando se va a hacer un ajuste de cuentas entre pandillas ellos si están persiguiendo a un varón que comete el delito y la mujer está ahí igual es baleada y asesinada”, señaló Bélgica Bernal, directora de criminología de la Universidad de Panamá.

En el sector 1 de Santa Marta, otra joven, Heidy Rosario, de 24 años, se encontraba junto a varios vecinos en una vereda cuando sujetos armados llegaron y comenzaron a disparar. La joven, quien días antes había anunciado su embarazo, perdió la vida en el ataque, mientras otras personas resultaron heridas.

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Un día después, en ese mismo sector, dos hermanos fueron asesinados, en otro hecho que mantiene bajo investigación a las autoridades.

También se registró el asesinato de Katiuska García, quien viajaba junto a un hombre y fue alcanzada por una ráfaga de disparos en Los Pueblos. Ambos habrían sido perseguidos por gatilleros que se movilizaban en un vehículo, luego de salir de una gallera en Pedregal.

”La violencia doméstica es uno de los delitos másgrandes que hay en el país, lamentablemente va aumentando, ya tenemos prácticamente 12 mil casos de denuncias establecidas en donde nosotros le indicamos a las mujeres que presten mucha atención a esas banderas rojas que nos indican que estamos en peligro”, explicó Yaritza Yau, Ministerio de la Mujer.

A estos casos se suma el asesinato de una adolescente de 14 años ocurrido la semana pasada en el sector de la 24 de Diciembre.

La violencia contra las mujeres también se refleja en las denuncias por violencia doméstica. Este año, la Fiscalía ha recibido más de 12 mil denuncias relacionadas con este tipo de casos. Algunas situaciones han escalado hasta convertirse en agresiones letales.

En Bocas del Toro, por ejemplo, un hombre fue detenido luego de presuntamente asesinar a su pareja. El sospechoso fue encontrado durmiendo junto al cuerpo de la mujer después de ocurrido el femicidio.

Mientras las autoridades continúan investigando estos casos, las cifras reflejan la persistencia de la violencia contra las mujeres, tanto en hechos vinculados a la delincuencia como en aquellos ocurridos dentro del entorno familiar o de pareja.

Con información de Hellen Concepción