Mujer es hallada sin vida en un herbazal en Burunga; Ministerio Público investiga el crimen

Panamá Oeste/En plena celebración por la fundación del distrito, el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer generó una investigación durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre en el sector Dos de Mayo, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

El cadáver fue localizado en un herbazal próximo a la vía principal, específicamente en el sector de la Macaraqueña. Los primeros informes indican que se trata de una mujer joven, de tez blanca, quien se encontraba en ropa interior.

Vecinos del área identificaron a la mujer e indicaron que residía en un cuarto de alquiler ubicado a pocos metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Según los residentes, trabajaba en un bar de la localidad. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, que eleva a 31 los homicidios en Arraiján.

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