Laboratorio móvil con energía solar llevará impresión 3D a comunidades de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Un laboratorio móvil equipado con impresoras 3D, herramientas de corte láser y energía solar comenzará en octubre un recorrido por Panamá Oeste para acercar tecnología a estudiantes, docentes, investigadores y emprendedores. La iniciativa busca llevar a las comunidades equipos que suelen estar concentrados en instalaciones especializadas.

Se trata del MoviLab Solar, presentado por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), a través de su Instituto Técnico Universitario Multisectorial (ITUM), con apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

La directora de Innovación Empresarial de Senacyt, Gladys Bernett, explicó que el proyecto “es único porque es un FabLab Móvil que tiene energía solar. La visión que tenemos es que pueda movilizarse a provincias donde no tenemos acceso a este tipo de equipo tecnológico”.

El laboratorio de fabricación digital está acondicionado en una unidad móvil de 20 pies. Además de las impresoras 3D y los equipos de corte láser, cuenta con una fresadora, un escáner 3D y otras herramientas para diseñar y construir prototipos. Dispone también de conectividad, sistemas de seguridad y un sistema fotovoltaico.

Su propuesta es que quienes tengan una idea puedan experimentar, diseñar y avanzar hacia la construcción de una posible solución. Para ello, desarrollará actividades de formación, demostraciones tecnológicas y ejercicios de fabricación bajo una metodología de aprender haciendo.

El rector de la USMA, Jorge Rivera-Rodríguez, destacó el alcance territorial de la iniciativa: “el carácter itinerante del laboratorio amplía la vinculación de nuestra Universidad con los territorios. Acercar recursos tecnológicos especializados a distintos puntos del país puede contribuir a reducir las desigualdades de acceso y a fortalecer las capacidades locales”.

Por su parte, la directora del ITUM, Yeny Erazo, explicó que el proyecto busca que jóvenes y comunidades puedan convertirse en creadores de soluciones, fortaleciendo sus capacidades en tecnología, creatividad y emprendimiento.

Senacyt financia este tipo de iniciativas mediante concursos, según Bernett. “Estos proyectos generan conocimiento y nos ayudan a cambiar Panamá”, expresó.

Después de Panamá Oeste, el laboratorio continuará su recorrido por otras provincias. Las próximas fechas y destinos serán anunciados posteriormente, según el comunicado de la universidad.