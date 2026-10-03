Inadeh abre más de 1,600 cursos gratuitos: clases comienzan desde el 5 de octubre

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción mediante la plataforma digital del Inadeh, donde podrán consultar los cursos disponibles y seleccionar la capacitación de su interés.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) abrió la preinscripción para 1,663 cursos y programas gratuitos en todo Panamá, correspondientes a su cuarto y último periodo de formación de 2026.

Las clases comenzarán progresivamente a partir del 5 de octubre, mientras que la disponibilidad de los cursos dependerá de la programación, modalidad y cupos habilitados en cada centro de formación.

¿Qué cursos gratuitos ofrece el Inadeh?

La nueva convocatoria incluye capacitaciones en áreas como construcción civil, electricidad, tecnología, logística, mecánica, refrigeración, energías renovables, gastronomía, turismo, idiomas, artesanías, belleza y gestión empresarial, entre otras especialidades.

Los interesados podrán consultar las opciones disponibles al momento de realizar la preinscripción en el Inadeh, ya que la oferta puede variar entre los diferentes centros de formación del país.

Hasta agosto de 2026, el instituto reportaba una matrícula acumulada de 138,992 personas. De ese total, el 64.2% corresponde a mujeres y el 35.8% a hombres.

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción mediante la plataforma digital del Inadeh, donde podrán consultar los cursos disponibles y seleccionar la capacitación de su interés.

También existe la opción de acudir directamente a los centros de formación del Inadeh a nivel nacional, comunicarse al teléfono 538-2300 o solicitar información mediante WhatsApp al 6379-1469.

¿Cuáles son los requisitos?

Como requisitos generales para acceder a las capacitaciones gratuitas del Inadeh, los participantes deben tener 18 años cumplidos y ser de nacionalidad panameña o contar con cédula en condición E o N.

Los jóvenes de 16 y 17 años también podrán participar, siempre que presenten el permiso correspondiente.

La directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, señaló que la convocatoria busca ampliar las opciones de capacitación para adquirir nuevas competencias laborales y conocimientos que puedan ser utilizados tanto para acceder a un empleo como para desarrollar emprendimientos.

Este será el último periodo de formación del Inadeh en 2026, con cursos disponibles en diferentes regiones del país.