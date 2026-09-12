Ministerio de Gobierno publica calendario de septiembre para compras de insumos para privados de libertad

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Gobierno publicó oficialmente el calendario para las compras digitales de insumos destinados a las personas privadas de libertad correspondiente a septiembre 2026. La plataforma digital comenzará a funcionar este lunes 14 de acuerdo con el cronograma establecido para cada centro penitenciario.

Según el calendario divulgado, los familiares deberán ingresar a www.tiendapenitenciaria.com para verificar la fecha correspondiente y realizar sus compras desde cualquier dispositivo. El sistema permitirá adquirir artículos de aseo personal y limpieza autorizados para el ingreso a los recintos penitenciarios.

El Centro Femenino La Esmeralda iniciará el lunes 14, seguido de Tinajitas el martes 15 y El Renacer el miércoles 16. Posteriormente, el Centro Penitenciario La Joyita tendrá dos jornadas: jueves 17 para los pabellones 2, 4, 9, 11, 12 y 16, y viernes 18 para los pabellones 1, 5, 6, 7, 10, 13, 14 y 17.

Implementación gradual

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la medida se implementará "de manera gradual", comenzando por los centros de menor población. "El sistema iniciará los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre en algunos de los centros más pequeños, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios antes de extender el procedimiento", señaló la funcionaria.

Para el Centro Penitenciario La Joya, el calendario establece el sábado 19 para los pabellones 4, 5, 9, 10, 15 y Guantánamo N°2, y el lunes 21 para los pabellones 1, 2, 3, 6, 7, 8 y Guantánamo N°1.

Orientación a familiares

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Gobierno informó que "estaremos realizando docencia y brindando orientación paso a paso sobre el uso de esta nueva plataforma, para que los familiares puedan realizar sus compras de manera sencilla, rápida y segura".

Montalvo indicó que esta implementación gradual permitirá evaluar el funcionamiento del sistema antes de aplicarlo en otros centros penitenciarios como La Joya, La Joyita y la Mega Joya, donde la cantidad de privados de libertad representa un desafío mayor.

El nuevo procedimiento de compras digitales busca reducir las filas y reforzar los controles de seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.