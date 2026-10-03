¿Aún no ha retirado su placa? Municipio de Panamá atenderá este domingo hasta las 6:00 p.m.

Los contribuyentes también pueden solicitar el servicio de entrega de placas a domicilio , una alternativa que permite recibirlas en menos de 24 horas.

Los propietarios de vehículos que aún tienen pendiente el retiro de sus placas en el Municipio de Panamá tendrán una nueva oportunidad este domingo 4 de octubre, toda vez que el Centro de Distribución de Placas mantendrá un horario extendido de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La atención se realizará en las oficinas ubicadas en el parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia, como parte de una jornada especial para facilitar la entrega de placas que permanecen pendientes de retiro.

Más de 309 mil placas permanecen sin retirar

Actualmente, 309,098 placas permanecen en los depósitos del Centro de Atención al Contribuyente de Calidonia, por lo que se hizo un llamado a los propietarios de vehículos para verificar su estatus y completar el trámite.

A esta situación se suma una morosidad de B/.3.3 millones en el pago del Impuesto de Circulación 2026, correspondiente a obligaciones pendientes de propietarios de vehículos.

Antes de acudir al centro de distribución, la Tesorería Municipal recomienda verificar el estatus de la placa mediante su plataforma de consulta en línea.

Consultar estatus de la placa para retiro

Disponible entrega a domicilio

Los contribuyentes también pueden solicitar el servicio de entrega de placas a domicilio, una alternativa que permite recibirlas en menos de 24 horas, según la información suministrada.

La jornada de este domingo estará habilitada de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., por lo que quienes tengan pendiente este trámite podrán acudir durante ese periodo al centro ubicado en Calidonia.