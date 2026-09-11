Implementarán nueva plataforma para regular la compra y entrega de artículos a privados de libertad: ¿cómo funcionará?

El nuevo procedimiento permitirá a los familiares adquirir, a través de una plataforma digital, artículos de aseo personal y limpieza autorizados para los privados de libertad. El plan comenzará de forma gradual en centros penitenciarios de menor población antes de extenderse al Complejo Penitenciario La Joya.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los familiares de las personas privadas de libertad deberán utilizar una nueva plataforma digital para adquirir artículos de aseo personal y limpieza autorizados para su ingreso a los centros penitenciarios, como parte de un nuevo procedimiento que busca reducir las filas y reforzar los controles de seguridad.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la medida comenzará a implementarse de manera gradual a partir del lunes 14 de septiembre en centros penitenciarios de menor población. El sistema iniciará los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre en algunos de los centros más pequeños, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios antes de extender el procedimiento a establecimientos con una mayor población penitenciaria.

Montalvo señaló que la implementación gradual permitirá evaluar el funcionamiento del sistema antes de aplicarlo en otros centros como La Joya, La Joyita y la Mega Joya, donde la cantidad de privados de libertad representa un desafío mayor.

Como parte del nuevo procedimiento, el Ministerio de Gobierno emitirá una resolución en la que detallará cuáles serán los artículos autorizados, cómo los familiares podrán acceder a la plataforma y el enlace correspondiente para realizar las compras.

Te podría interesar: Mulino anuncia que Panamá albergará la Secretaría General de la ASSAL

Se pudo conocer que las autoridades realizaron previamente un proceso de afiliación de familiares que llevaban físicamente artículos de aseo personal y limpieza. Ahora, el sistema ampliará su capacidad para iniciar la implementación de la nueva modalidad. La ministra explicó que la plataforma permitirá a los familiares adquirir únicamente los productos autorizados y dentro de un límite establecido para cada persona privada de libertad.

Según Montalvo, la medida busca evitar que algunos privados de libertad acumulen productos para desarrollar actividades comerciales dentro de los centros penitenciarios. El nuevo mecanismo también busca reemplazar el traslado físico de los artículos por parte de los familiares.

Anteriormente, cuando se permitió nuevamente el ingreso de productos de limpieza y aseo, los familiares debían llevarlos a un punto habilitado en el antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), en Villalobos. Con la nueva modalidad, los familiares realizarán la compra a través de la plataforma y las autoridades se encargarán de la entrega de los artículos autorizados.

La titular del Mingob indicó que uno de los principales objetivos es reforzar los protocolos de seguridad y reducir el riesgo de que se introduzcan objetos prohibidos, como teléfonos celulares o elementos punzocortantes.